In ottemperanza a quanto disposto dal Governo in materia di reintegrazione del personale non vaccinato, nella giornata di oggi a seguito della riunione del Consiglio Direttivo, l’Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri di Napoli e provincia ha provveduto a revocare le sospensioni comminate ai medici che non avevano adempiuto all’obbligo vaccinale.

