Padri separati, panchina blu a Falciano del Massico.

L’associazione “DifferenteMente APS” una nuova realtà casertana impegnata nella tutela dei diritti della persona, presieduta da Francesca Della Ratta, avvocata del foro di Santa Maria Capua Vetere, ha mantenuto la promessa fatta in occasione del convegno tenutosi presso la prestigiosa Università degli studi della Campania Luigi Vanvitelli “Il diritto di essere padre: importanza e centralità della figura paterna e tutela del rapporto con i figli nei casi di conflittualità e stato di detenzione”, durante il quale prestigiosi nomi si sono confrontati su questo tema delicato.

La Presidente, avvocato Della Ratta, accogliendo le richieste e le riflessioni emerse durante il dibattito, con la sua squadra ha perseguito e promosso il progetto di attuazione di sportelli di ascolto e supporto ai padri separati ed agli uomini in difficoltà, i quali hanno gli stessi diritti delle donne.

Oggi, la paura maggiore dei padri separati è quella di non riuscire a vivere pienamente il rapporto con i figli e la crisi economica ha costretto parecchi di loro a rinunciare ad avere una vita serena con la loro prole.

La realtà è stata affrontata in maniera diretta dall’Associazione Differentemente che non poteva rimanere inerme dinanzi alle ingiustizie ed all’assenza di tutela dei diritti dei genitori e dei figli.

Dopo Casagiove, il primo Ente che ha dato attuazione al progetto promosso dall’Avv.ta Della Ratta, anche il Comune di Falciano del Massico ha sottoscritto il Protocollo d’intesa con l’associazione DifferenteMente, inoltre il 23 febbraio è stata inaugurata una panchina azzurra – la prima in tutta Italia – dedicata ai padri separati in difficoltà.

“Lo avevamo annunciato e continuiamo a muoverci in questo senso. Il tema della discriminazione e della disuguaglianza va affrontato con costanza e determinazione. Ancor più, risulta importante valutarne tutti gli aspetti ed approfondirlo a trecentosessanta gradi. E’ il caso dei padri separati che spesso si trovano a vivere in condizioni di vero disagio. Questo, insieme a molti altri aspetti che rientrano nel contesto sociale, sono e continueranno ad essere aspetti da affrontare alla base della nostra politica, volta al Bene Comune”, ha dichiarato il Sindaco, Ing. Giovanni Erasmo Fava.

Alle dichiarazioni del primo cittadino si affiancano quelle dell’Assessora Antonietta Rucco:

“Dal primo momento del nostro insediamento ci siamo prefissati di dare ascolto e sostegno alle fasce più fragili del tessuto sociale cittadino. Mai abbiamo pensato che il dolore e la difficoltà fossero appannaggio dell’uno o dell’altro, che ci fossero cittadini meritevoli di vicinanza ed altri no. Siamo convinti che il dolore non ha genere, colore, credo religioso. Il dolore è dolore e la solitudine nell’affrontarlo è comune a tutti. La nostra battaglia accanto alle donne maltrattate e discriminate è nota a tutti. Ora affrontiamo una tematica ancora misconosciuta ed altrettanto spinosa, benché le cronache riportino uomini sull’orlo del baratro profondissimo, a cui viene negato il diritto di essere uomini e padri. Abbracciamo questa tematica con l’aiuto dell’Associazione DifferenteMente APS che sta svolgendo sul territorio una grande opera di sensibilizzazione. Un grazie all’Avvocato Francesca Della Ratta, che, insieme alla sua squadra, ha voluto condividere con noi questo progetto e sono orgogliosa di comunicare che siamo il secondo Comune nell’intero territorio ad aver aderito con entusiasmo all’iniziativa. La nostra vocazione è la politica sociale, la buona politica”.

“Nell’ambito della crisi familiare, l’ascolto e il dialogo sono fondamentali, perché aiutano chi sta affrontando la drammatica esperienza della separazione a non sentirsi solo e a commettere meno errori possibili per il preminente interesse dei figli. Per questo motivo abbiamo deciso di impegnarci fattivamente sul territorio per dare un concreto supporto a coloro che si trovano a dover affrontare delle problematiche legate alla genitorialita’”, ha dichiarato l’Avv.ta Della Ratta, da sempre in prima linea nella difesa dei diritti umani. “Oggi più che mai è necessario garantire il riconoscimento dei diritti dei padri separati affinché nessuno venga lasciato indietro”.