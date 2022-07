Pediatria, officina delle idee Sipps mercoledì 20 e giovedì 21.

Appuntamento a Napoli mercoledì 20 e giovedì 21 luglio con il Consiglio Direttivo Allargato della Società italiana di pediatria preventiva e sociale (Sipps).

“Sarà un incontro aperto ai collaboratori giovani, meno giovani e ‘diversamente giovani’ per discutere dei progetti che si stanno completando e di quelli proposti per il prossimo anno- sottolinea il presidente Sipps, Giuseppe Di Mauro- Ci sono davvero tante importanti iniziative che esprimono entusiasmo, intelligenza, attenzione per le famiglie e i pediatri italiani”. Un”officina delle idee’, come recita il titolo dell’appuntamento, da cui partiranno proposte su cui lavorare insieme, all’insegna della tradizione e dell’innovazione.

Mercoledì 20 la giornata di lavori sarà dedicata alla chiusura dei quattro principali documenti scientifici intersocietari messi in cantiere a luglio dello scorso anno: la Guida pratica ‘Mamma, papà… mi proteggete?’, dedicata alla prevenzione degli incidenti e alle manovre salvavita; la Consensus ‘Impiego giudizioso della terapia antibiotica nelle infezioni delle vie aeree in età evolutiva’; la Guida pratica ‘Vaccinare in sicurezza nell’ambulatorio del pediatra’; la Consensus ‘Il bambino e l’adolescente che praticano sport’. Alla chiusura dei lavori i documenti avranno l’imprimatur per potere essere diffusi.

Sempre mercoledì verrà dato spazio anche agli specializzandi con il racconto dell’esperienza Sipps per quanto riguarda la partecipazione dei medici in formazione in Pediatria alle attività delle Società scientifiche.

Giovedì 21 lo sguardo sarà rivolto verso il futuro. La giornata di lavori sarà, infatti, dedicata alla messa in cantiere di nuovi documenti intersocietari che affronteranno vari ambiti della Pediatria insieme a importanti esperti del settore: la Guida pratica ‘Le immunodeficienze nell’ambulatorio del pediatra’; la Guida pratica per la diagnosi, la prevenzione e la terapia di primo livello per i disturbi del comportamento alimentare; il manuale in Orl Pediatrica; la Consensus sugli effetti extrascheletrici della vitamina D.

Un focus sarà poi dedicato ai diritti delle bambine e dei bambini e sui temi della trascuratezza e del maltrattamento infantile con riflessioni sul ruolo del pediatra oggi e riferimenti all’apparato normativo. Temi su cui la Sipps si confronterà con le altre Società scientifiche per valutare l’opportunità di realizzazione di una guida pratica che si soffermi sull’importanza del triage telefonico e dell’ educazione alla salute, strumenti utili al pediatra se vengono usati bene.

Sempre giovedì verrà istitutito il Gruppo di lavoro su Igiene e disturbi del sonno in età evolutiva e si discuterà della sua organizzazione e della sua progettualità.

Il Consiglio Direttivo Allargato si svolgerà mercoledì presso l’Hotel Santa Lucia e giovedì presso l’Hotel Royal Continental.