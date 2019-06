Prevenzione tumore alla prostata, iniziativa del Sindacato Giornalisti.

Giugno è il mese della prevenzione per il tumore alla prostata per gli uomini iscritti al SUGC che non sono coperti dalla CASAGIT. Tutti i mercoledì del mese presso lo studio del professor Domenico Prezioso, in via Caracciolo 14, visita urologica più ecografia (sarebbe opportuno presentare esame recente del Psa).

I giornalisti interessati potranno prenotarsi al numero 3388174821 o chiamando alla segreteria del Sindacato.

Stando ai dati più recenti, circa un uomo su 8 nel nostro Paese ha probabilità di ammalarsi di tumore della prostata nel corso della vita. Un aspetto importante della prevenzione sono i controlli periodici dal medico.

“Come avevamo annunciato proseguiamo con le iniziative sulla prevenzione – afferma il segretario del SUGC, Claudio Silvestri – che abbiamo programmato insieme al nostro responsabile per le convenzioni Renato Riccio e alla Commissione pari opportunità. Dopo il maggio delle donne, adesso tocca agli uomini”.