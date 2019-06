Protocollo di intesa tra Sindacato Giornalisti e Difensore Civico della Regione.

Firmato protocollo di intesa tra il Sindacato unitario giornalisti della Campania e il Difensore Civico della Regione Campania. L’intesa è stata siglata nella sede del sindacato a Napoli durante un corso di formazione su “Trasparenza della pubblica amministrazione e accesso agli atti”.

L’accordo ha un doppio intento, da una parte agevolare il lavoro dei giornalisti nei rapporti con la pubblica amministrazione nella massima garanzia del diritto di cronaca, dall’altra favorire l’azione e la conoscenza dell’istituto del difensore civico sul territorio regionale. Il Sindacato attraverso la mail dedicata difensorecivico@sindacatogiornalisti.it sarà strumento di contatto con il Difensore Civico per tutti gli iscritti al Sindacato.

“È importante far conoscere ai cittadini la possibilità che hanno per partecipare attivamente alla vita e alle decisioni della cosa pubblica – ha affermato Fortunato – Attraverso questa intesa con il Sindacato dei giornalisti, che ritengo un momento importante, diamo uno strumento utile a chi deve esercitare il diritto di informare sul nostro territorio”. “Il difensore civico – ha affermato il segretario del SUGC, Claudio Silvestri – ci offre uno strumento prezioso per affrontare il nostro lavoro e per abbattere quei muri di fronte ai quali spesso si trovano i cronisti che si occupano di pubblica amministrazione”.

L’accordo è stato proposto e sviluppato da Carlo Porcaro, componente del direttivo dell’Unione dei cronisti campani, presieduto da Sandro Ruotolo. Alla giornata formativa c’è stato il prezioso contributo della professoressa Daniela Vellutino, docente di Comunicazione pubblica e linguaggi istituzionali all’Università degli Studi di Salerno.

IL PROTOCOLLO