da Francesco Bongiovanni Lo Bello riceviamo e pubblichiamo

Si comunica che in data 08 Agosto 2023 ho notificato, attraverso il servizio Unep della Corte di Appello di Napoli, avviso di rinnovazione udienza civile, ex art 221 cpc alla convenuta Recano Lorenza (Pubblico Ministero della Procura della Repubblica del Tribunale di Avellino), come ordinato dalla Presidente della Sesta Sezione civile del Tribunale di Napoli Giudice Mondo Maria Teresa, per la data del 27 Febbraio 2023.

Chiedendo al Giudice Ordinario del Tribunale di Napoli, ritenendo il fondamento e la sussistenza delle indicate ragioni e dei fatti riferiti nell’atto di citazione, così provvedere:

-dichiarare la falsità dell’atto in oggetto del 02 Agosto 2021 specificamente a “manca il requisito della convivenza”

-dichiarare la falsità dell’atto in oggetto del 09 Marzo 2022 specificamente a “violenza privata”-

La suddetta citazione civile è stata effettuata e rinnovata ai sensi dell’art. 221 del Codice di procedura civile, al fine di ottenere la dichiarazione di falso degli atti a firma della suddetta Sostituto Procuratore della Repubblica di Avellino, ritenendo di sussistere oggettive conseguenze non altrimenti eliminabili, a detrimento del sottoscritto attore.

Inoltre in pari data e uguali Uffici, è stata inoltrata e notificata ulteriore citazione civile ai sensi dell’art. 221 del Codice di Procedura civile, per similari e nuovi motivi nei confronti di medesimo convenuto, fascicolo di cui si chiederà la riunione al precedente.