San Francesco di Sales, il Vescovo di Sorrento-Castellammare prega per i giornalisti.

Avvertiamo tutti il bisogno di essere aiutati a capire quanto accade nel mondo e attorno a noi. È vero che ciascuno di noi è oggi in condizione di raccogliere dati, notizie, opinioni e condividerle nella rete in tempo reale. Ma proprio per questo ci sentiamo un po’ smarriti, con il rischio di non riuscire a sviluppare bene quel senso critico tanto necessario per una lettura sapiente e lungimirante della realtà. Come credenti avvertiamo poi il bisogno di scorgere i segni dell’opera di Dio nella storia, attraverso la proposta per nulla scontata dei racconti di ciò che accade sotto i nostri occhi e che ci fa ben sperare per il futuro…