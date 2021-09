Sanità, Cuccurullo eletto presidente Sice.

Un chirurgo napoletano è stato eletto presidente della Sice, Società Italiana di Chirurgia Endoscopica e Nuove Tecnologie: si tratta di Diego Cuccurullo che ora guiderà la più importante Società scientifica italiana nel campo della chirurgia mini-invasiva, un ente che rappresenta più di 700 chirurghi italiani impegnati nella diffusione delle nuove tecnologie (endo-laparoscopiche) nella pratica chirurgica, con una mission particolarmente rivolta alla formazione dei giovani chirurghi.

La Sice annovera, tra i precedenti presidenti, i più importanti e riconosciuti chirurghi italiani, tra i quali Morino, Montori, Basso, Croce, Melotti e Franco Corcione, maestro di Diego Cuccurullo.

La Società si è riunita a Palermo il 23 e 24 Settembre in occasione del XX Congresso e nel trentennale della Società per uno dei primi eventi che hanno segnato il ritorno in presenza dei partecipanti.

Le votazioni tra gli iscritti hanno visto l’affermazione di Diego Cuccurullo, eletto con maggioranza assoluta per la prestigiosa carica di presidente. Diego Cuccurullo è attualmente direttore dell’unità operativa complessa di chirurgia generale, laparoscopica e robotica dell’ospedale Monaldi, dell’azienda ospedaliera di rilievo nazionale dei Colli di Napoli. (ANSA).