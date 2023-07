Sanità, Esposito (Pres. Ordine Fisioterapisti): sfruttare appieno fondi Pnrr

Nei giorni scorsi si è tenuto a Napoli, presso Città della Scienza, l’importante convegno dal titolo “Laboratorio Sanità 20/30”. Si tratta di un meeting che anche quest’anno ha visto riuniti attorno allo stesso tavolo i rappresentanti delle varie amministrazioni pubbliche e delle università, i dirigenti della sanità pubblica e privata ed i più importanti rappresentanti istituzionali regionali tra cui il Governatore della Campania, Vincenzo De Luca. Tanti sono stati i temi di confronto tra i piani operativi delle regioni del sud sulla telemedicina come la gestione delle malattie croniche; le migliori esperienze delle aziende sanitarie su televisita, telemonitoraggio e sviluppo della domiciliarità; lo stato dell’arte della applicazione del fascicolo sanitario elettronico; facilitazione all’accesso dei cittadini ai servizi sanitari; la telemedicina nei programmi delle aziende sanitarie e tanto altro ancora. All’importante convegno è intervenuto anche il Dott. Paolo Esposito, Presidente dell’Ordine Professionale dei Fisioterapisti delle province di Napoli, Caserta, Avellino e Benevento. Esposito, oltre a fare il punto della situazione sulle varie problematiche che presenta la sanità in Campania, ha sottolineato l’importanza per il comparto sanitario di sfruttare al massimo quelli che sono i fondi previsti dal P.N.R.R (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza). Si tratta – ha affermato nel suo intervento – di oltre 160 miliardi di euro stanziati subito dopo la pandemia da SARS-CoV-2 per le aree con maggiori difficoltà del nostro Paese. Fondi che nello specifico dovranno servire al miglioramento delle prestazioni delle amministrazioni pubbliche attraverso la digitalizzazione, a creare un capillare sistema di telemedicina in modo tale da poter seguire quanto è più possibile i pazienti da casa considerate le criticità che presenta il sistema ospedale centrico, ad ampliare i servizi sul territorio come la fisioterapia attraverso la realizzazione di ospedali e case di comunità con il fisioterapista di comunità che è la diretta rappresentanza della sanità pubblica a contatto con una parte del territorio. E visto che purtroppo ci sono delle difficoltà nel portare a termine queste progettualità entro il 2026, l’Ordine dei Fisioterapisti delle Province di Napoli, Avellino, Benevento, Caserta si è posto come interlocutore diretto considerato che sul territorio è a stretto contatto con i professionisti. E’ intenzione dell’Ordine – ha concluso il Dott. Paolo Esposito – di creare un tavolo di confronto con le amministrazioni pubbliche e con le istituzioni regionali affinché si trovano delle soluzioni per poter mettere in atto questo importante piano di ricostruzione della sanità in Italia e in Campania”.

