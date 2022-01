Sanità territoriale, Medici senza Carriere chiedono riassetto.

da Medici senza Carriere riceviamo e pubblichiamo

Quando si abusa di un servizio pubblico, quel servizio smette di funzionare bene e può diventare deficitario, in quanto quel servizio pubblico è sostenuto dal lavoro di donne e uomini, che non sono delle macchine che possono lavorare ininterrottamente per 17-18 ore al giorno.

Quelle donne e quegli uomini si stancano, diventano poco lucidi e non riescono più ad essere

performanti.

Se quel servizio pubblico è la Medicina Generale, ovviamente sarà una medicina generale di pessima qualità, con il passare dei giorni con orari di lavoro che violano i più elementari diritti del lavoratore e rendono quei lavoratori sempre meno efficienti.

Eh, sì. Perché se oggi ho risposto a circa 100 telefonate, fino a non riuscire più ad elaborare il più elementare ragionamento diagnostico per dare una terapia e ho risposto a circa 80 whatsapp e inserito in una piattaforma regionale circa 20 nominativi, in quanto l’ossessione di certe persone è fare un tampone molecolare gratis, e poi ho risposto ad una quarantina di mail e prescritto un centinaio di ricette in remoto e ho visitato almeno 15 persone allo studio, al quale studio sono venuti ancora 50 persone per le prescrizioni, che, preparate dalla collaboratrice, ho dovuto controllare e firmare, chiedo scusa a coloro i quali si sono lamentati che non hanno avuto pronta risposta.

E coloro i quali hanno minacciato di “chiamare i carabinieri” perché, secondo loro, gli spetta tutto e subito “per legge”, forse costoro dovrebbero sapere che un medico di famiglia, per tutto ciò che fa, percepisce meno di 3 euro a paziente al mese.

E, scusandomi ancora, mi sia indicato quale delle più umili mansioni è remunerata a 3 euro mensile.



Che dire! Si continui ad abusare, così il servizio si estinguerà. E, se qualcuno pensa che noi

medici perdiamo il lavoro e lo stipendio, basta fare due conti: se oggi avessi lavorato in libera

professione privata, con una tariffa minima di 15 euro ad accesso, e 10 euro per consulenza

telefonica, messaggistica e per ogni prescrizione dal vivo e via mail, avrei guadagnato circa 2725 €, che a settimana sarebbero 19.075 €, che al mese farebbero circa 76.300 €.



Cari Cittadini e cari Assistiti, continuate pure, che chi ci perderà sarete solo ed esclusivamente

voi.



Anche perché, a causa del sovraccarico di lavoro burocratico- informatico, non specifico

dell’ordinaria attività medica del medico di medicina generale, il medico è indotto, per ragioni di tempo, a trascurare i propri pazienti pluripatologici cronici, compresi gli oncologici, che sono i più fragili.



Basterebbe fare questo semplice ragionamento su ogni tavolo di concertazione sindacale,

nazionale e locali, per la medicina generale, per essere rispettati come Professionisti e non essere spremuti come limoni da Istituzioni per nulla lungimiranti, irresponsabili e poco capaci nel governare la Sanità Pubblica.



Medici senza Carriere illustrerà l’iniziativa venerdì 14 alle ore 10 allo studio medico Penthouse a Quarto, in via Crocillo 110/B

#ogniMedicodiFamigliavale75000euroalmese

#per3euroalmeseanchelavaturaestirartura

#CategoriaMedicavatutelataevalorizzata

#FederazionediMedici per ripristinare dignità professionale!