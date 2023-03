Scrivere con i numeri, formazione per giornalisti a cura di Istat.

“Scrivere con i numeri: ricerca, elaborazione e presentazione dei dati” è il tema del Corso di formazione per giornalisti, in programma il 9 e 10 marzo prossimi, nella Sala Cirillo della Città metropolitana di Napoli, promosso dall’Istat in collaborazione con Formedia e Ordine dei giornalisti della Campania.

Il corso è dedicato ai professionisti della comunicazione interessati all’informazione quantitativa in campo sociale, economico e ambientale.

Le giornate di studio intendono offrire metodi e strumenti utili a destreggiarsi nel ‘diluvio di dati’ per tradurlo in notizie chiare e accessibili al pubblico. I lavori si apriranno con i saluti del sindaco di Napoli Gaetano Manfredi; saranno presenti, oltre a ricercatori e dirigenti di ricerca dell’Istituto, il presidente dell’Istat, Gian Carlo Blangiardo, ed il direttore generale Michele Camisasca.

“La statistica permette di leggere e descrivere la realtà che ci circonda attraverso l’obiettività delle cifre, a condizione – si sottolinea – di saper riconoscere i dati affidabili, essere in grado di elaborarli, riuscire a coniugare rigore scientifico e semplificazione divulgativa”. La ‘lezione introduttiva’ delle giornate di studio – che prevedono anche momenti di confronto – è prevista alle 9.30 di giovedì 9 marzo e sarà a cura di Blangiardo; successivamente sarà affrontato il tema ‘Gli strumenti statistici di base: dal dato grezzo al prodotto ‘che fa notizia’ con Antonella Bianchino, Matteo Mazziotta, Giuseppe Stassi. Il programma prevede, poi, ‘Il sito istituzionale dell’Istat: una bussola per navigare verso l’informazione’ con Giulia Mottura, Stefania Schipani, Enza Vaccaro. E ancora, ‘Benessere dei cittadini e indicatori di impatto nella Città metropolitana di Napoli’ a cura di Antonio Meola, segretario generale della Città metropolitana di Napoli. La chiusura dei lavori è affidata al presidente dell’Istat. Il giorno succcessivo, venerdì 10 marzo, alle 9:15, Michele Camisasca parlerà sul tema ‘Il diluvio dei dati: apriamo l’ombrello?”. Seguirà la relazione su ‘Le fonti della statistica ufficiale: le principali indagini dell’Istat’ con Claudio Ceccarelli, Giuseppe Lecardane e poi ‘Le fonti della statistica ufficiale: banche dati e sistemi informativi per l’analisi del territorio’ con Monica Carbonara, Agata Carucci. ‘Data visualization: strumenti e tecniche di rappresentazione e comunicazione dei dati? sarà l’argomento al centro di Michele Ferrara. Dalle 12:15 alle 13:15 il tema “Trasformare i dati in informazione giornalistica” sarà affrontato da Antonella Bianchino e dal giornalista Gianni Molinari. Concluderà i lavori il direttore generale dell’Istat.. (ANSA).