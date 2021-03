Smi: basta attacchi alla continuità assistenziale.

In una nota Giovanni Senese Responsabile Nazionale SMI (Sindacato medici Italiani ) continuita’ assistenziale comunica che dopo gli approfondimenti dovuti e’ risultato che la visita domiciliare richiesta presso il distretto 28 era stata effettuta dalla guardia medica la mattina della stessa giornata e quindi nessun caso di presunta mala sanita’ contrariamente da quanto diffuso a mezzo televisivo il 01.03.2021 dal TGR Campania edizione 19,30 .Abbiamo provveduto,aggiungono dallo smi ad informare sull’accaduto sia la direzione della Asl che la redazione della Rai per le opportune verifiche di loro competenza.

Non e’ possibile in epoca di pandemia, con i presidi di guardia medica che scoppiano a Napoli per la quantita’ di interventi effettuati per assistere anche gli oltre ottantamila cittadini che non hanno il medico di base ,attaccare il presidio sanitario pubblico di continuita’ assistenziale ed i medici .

Non è possibile remare contro i medici che con una scarsa dotazione di DPI si sono anche ammalati di covid con spirito di abnegazione.

Lo Smi difenderà sempre conclude Senese il presidio sanitario pubblico ed i colleghi di continuità assistenziale contro ogni attacco pretestuoso e strumentale.