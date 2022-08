Smi Napoli: la proposta di assumere nel SSN i medici Cubani presenta il fallimento della programmazione.

In una nota Ernesto Esposito Segretario Provinciale Smi di Napoli critica la proposta di alcune Regioni di assumere nel SSN i medici Cubani per far fronte alle carenze di personale.

Si rischia, aggiunge il sindacalista smi,di liberare risorse economiche del SSN per consentire di validare la laurea presa a Cuba con le direttive Europee vigenti e poi consentire agli stessi colleghi di lasciare l’Italia per preferire la Spagna o la Germania dove le condizioni lavorative e gli stipendi sono migliori.

È necessario programmare le risorse umane necessarie e mettere in servizio a tempo indeterminato tutti i medici Italiani presenti nelle graduatorie della specialistica e iscritti ai corsi di specializzazione Universitaria o di Medicina Generale , adeguare gli stipendi al resto di Europa, prima di lanciare proposte molto discutibili conclude la nota dello Smi Napoli.