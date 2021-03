Stampa sportiva, Gianfranco Coppola nuovo presidente.

Il Sindacato unitario giornalisti della Campania esprime soddisfazione per l’elezione di Gianfranco Coppola alla presidenza dell’Ussi (Unione stampa sportiva italiana). Coppola, collega della Rai di Napoli, sarà guida autorevole del gruppo di specializzazione della Fnsi. Siamo certi che la sua esperienza e la sua competenza daranno impulso al lavoro dei giornalisti sportivi, che in questo momento hanno bisogno di una guida solida per affrontare, insieme con il sindacato, le sfide importanti che attendono il settore. A Coppola gli auguri di buon lavoro del segretario Claudio Silvestri e di tutto il direttivo del Sugc.

Gianfranco Coppola, caporedattore della sede Rai di Napoli, è il nuovo presidente dell’Unione Stampa Sportiva Italiana, gruppo di specializzazione della Fnsi. Lo hanno decretato i delegati al 46esimo Congresso nazionale dell’Ussi, riuniti a Roma lunedì 8 e martedì 9 marzo.

Coppola, 59 anni, salernitano, ha ottenuto 50 voti. All’altro candidato alla presidenza, il toscano Franco Morabito, sono andate 34 preferenze. Gianfranco Coppola, vicepresidente uscente, subentra a Luigi Ferrajolo che ha guidato l’Unione per quattro mandati.

A presiedere i lavori del Congresso la segretaria dell’Associazione Stampa Subalpina, Silvia Garbarino. In rappresentanza della Federazione nazionale della Stampa italiana ha partecipato all’assise il segretario generale aggiunto Vittorio Di Trapani, delegato Ussi.