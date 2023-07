Studio Associati Maior: “Maxi Risarcimento record a danno dell’ASL Na 1 Centro per la morte di un neonato”

Lo Studio Associati Maior è lieto di annunciare un eccezionale risultato ottenuto in tempi record, neppure 2 anno dal deposito del ricorso introduttivo. Il caso riguarda il decesso di un neonato avvenuto in sede di parto presso un noto ospedale dell’ASL Na 1 Centro. Nel maggio 2021, lo Studio Associati Maior ha depositato un ricorso per ATP dinanzi al Tribunale di Napoli in nome e per conto dei genitori del neonato, denunciando la perdita dello stesso causata dalla negligenza, imprudenza e imperizia dei sanitari coinvolti. Più nello specifico, è stato lamentato che a causa di una manovra inappropriata durante il parto, è avvenuto il prolasso del cordone ombelicale che ha portato al decesso del nascituro. Ciò che rende questo risultato particolarmente orgoglioso per lo Studio Maior è il fatto che per gli stessi fatti si aprì un processo penale, che tuttavia fu archiviata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli. Nonostante questo ostacolo iniziale, lo Studio Associati Maior ha continuato a credere fermamente nella fondatezza della causa e ha depositato tempestivamente un ricorso civile per accertamento tecnico preventivo che ha portato alla piena cristallizzazione delle responsabilità e alla quantificazione dei danni causati. Ad annunciarlo sono lo studio Associati Maior – Studio legale e medico legale composto dagli Avvocati Pierlorenzo Catalano, Michele Francesco Sorrentino, Filippo Castaldo, nonché dal medico-legale Dott. Marcello Lorello, coadiuvato da uno specialista in ginecologia.

“L’ASL è stata condannata a un maxi-risarcimento a favore dei genitori, offrendo loro un riconoscimento adeguato al dolore e alla sofferenza subiti. Lo Studio Associati Maior continua a porsi come punto di riferimento per la tutela dei diritti dei cittadini e si impegna in tutti i casi in cui sia necessaria un’azione combinata legale e medico-legale. La professionalità e l’attenzione per i dettagli dimostrati in questo caso costituiscono un ulteriore esempio della dedizione e dell’efficacia del nostro team” – concludono-.