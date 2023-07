Terzo settore, report sulle professioni

È uscito il Report 2023 “Le Professioni nel Terzo Settore“, di Job4Good, l’osservatorio di riferimento per il mercato del lavoro nel Terzo Settore. Questo importante studio offre un’analisi approfondita delle tendenze e delle competenze più richieste dagli Enti del Terzo Settore in Italia, delineando un panorama unico e di grande interesse per professionisti, giornalisti e giovani interessati a lavorare nel settore non profit.

Con oltre 1879 annunci di lavoro analizzati nei periodi 2020, 2021, 2022 e un’anteprima per il 2023, il Report fornisce una visione esclusiva delle evoluzioni delle professioni nel Terzo Settore e delle sfide che gli Enti stanno affrontando in questo periodo cruciale.

I punti chiave del Report includono:

a) Crescita del Fundraising: Nel 2022, il Fundraising è la professione più ricercata dagli HR del Terzo Settore, con una sorprendente crescita del 52% rispetto all’anno precedente. Questo dato rivela l’incremento degli investimenti negli ambiti strategici come la raccolta fondi e la sostenibilità organizzativa dopo la crisi pandemica. b) Competenze Digitali in Ascesa: La domanda di professionisti con competenze digitali nel Terzo Settore è in netto aumento, registrando un notevole aumento del 64% nel 2022. Questa tendenza segna una spinta decisa verso la trasformazione digitale, aprendo nuove e affascinanti opportunità nel campo del digitale, del web e dei social media. c) Ripresa della Cooperazione Internazionale: Dopo l’arresto imposto dal COVID-19, la Cooperazione Internazionale ha sperimentato una significativa ripresa, registrando un aumento dell’82% nelle ricerche di cooperanti nel 2022, posizionandosi tra le professioni più ricercate. Ciò dimostra il ritorno all’operatività internazionale degli Enti del Terzo Settore. d) Crescita senza precedenti di Ruoli Amministrativi e Finanziari: Ruoli amministrativi e settori come contabilità e finanza hanno evidenziato una crescita straordinaria nel 2022.

Il Report, inoltre, dedica uno spazio speciale al ruolo dei giovani nel Terzo Settore, esplorando le reali opportunità offerte dal tirocinio e dal Servizio Civile per favorire la crescita professionale e l’inserimento lavorativo dei giovani.

“Con una vasta gamma di informazioni preziose, il Report 2023 offre uno sguardo approfondito sulle professioni in crescita e sull’evoluzione del settore, attirando l’attenzione di giovani talenti e professionisti anche provenienti da altri settori che vogliano dare un senso al proprio lavoro ed essere al passo con le sfide e le opportunità presenti.” dice Diego Maria Ierna, co-fondatore di Job4Good.

Per accedere al Report 2023 “Le Professioni nel Terzo Settore” e per ulteriori informazioni su Job4Good, visita https://www.job4good.it/professioni-nel-terzo-settore-report-2023/

Gli autori dello studio

Job4Good è la startup innovativa che mette in connessione la domanda e l’offerta di lavoro nel Terzo settore attraverso una piattaforma di matching lavorativo online. Le Organizzazioni riescono a intercettare i migliori talenti del settore da inserire all’interno del proprio organico e migliorare di fatto la qualità delle performance e del lavoro prodotto.