Test nuovi treni, stop linea 1 metropolitana giovedì 31 e venerdì 1.

Al via le prove dinamiche sui nuovi treni della Linea 1 metropolitana. L’Agenzia per la sicurezza delle infrastrutture stradali e ferroviarie ANSFISA, dopo articolate interlocuzioni con il Comune di Napoli, ANM e il produttore dei treni CAF, ha dato il via alle prove sul circuito della Linea 1 metropolitana, con il pieno convincimento che l’incidente del luglio 2021 non fu causato da difetti del treno.

Le prove si dovranno fare di giorno e con la linea libera, per cui nei giorni di prova la Linea 1 sarà interdetta al pubblico.

Il primo blocco di prove sarà eseguito nei giorni giovedì 31 Marzo e venerdì 1 Aprile dalle ore 9,30 alle ore 16,30. Poi seguirà un ulteriore set di prove in altri due/tre giorni da concordare con i funzionari del Ministero e dell’Agenzia.

Dopo le prove dinamiche il treno dovrà effettuare 5000 km senza passeggeri, che si faranno senza interrompere la Linea. Poi potrà entrare in servizio.

Il Comune di Napoli ha ordinato in totale 20 treni e ne ordinerà altri 4.

In deposito ve ne sono 8, mentre nello stabilimento di Bilbao CAF sono pronti per essere spediti in Italia altri 10 rotabili; questo garantirà che si potrà gradualmente passare ad una frequenza molto ridotta.

Ultime corse:

• da Piscinola: ore 09.16

• da Garibaldi: ore 09.14

Ripresa del servizio:

• da Piscinola: ore 16.30

• da Garibaldi: ore 16.28