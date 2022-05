Tirocinio studenti universitari in studi notai Napoli.

Cinque studenti universitari della Facoltà di Giurisprudenza della Federico II svolgeranno un tirocinio della durata di quattro mesi presso studi notarili napoletani e percepiranno una indennità di 700 euro mensili. Il progetto, finanziato con il P.O.R. Campania FSE 2014/2020 – “Percorsi di formazione volti all’orientamento alle professioni”, si basa su partenariati con sei Ordini professionali (Notai, Avvocati, Commercialisti-Napoli, Commercialisti-Torre Annunziata, Consulenti del lavoro e Attuari) e con Partner Aziendali, per un totale di 30 tirocinanti provenienti da diversi Corsi di Laurea, ed è finalizzato al completamento della formazione universitaria mediante la realizzazione di un percorso formativo-professionale da svolgere all’interno del piano di studi universitario.

Il Comitato Tecnico Scientifico della Scuola di Scienze Umane e Sociali dell’Università Federico II selezionerà i tirocinanti ai quali, per la parte di studenti che svolgerà il tirocinio presso studi notarili, il Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Napoli Torre Annunziata e Nola potrà offrire opportunità formative volte all’acquisizione di capacità necessarie per l’esercizio della professione, avvalendosi dell’intensa e già avviata attività di formazione promossa come organismo distrettuale e in collaborazione con la Fondazione del Notariato. Il progetto prevederà un impegno degli studenti di 20 ore settimanali e sarà retribuito con fondi a totale carico della Regione Campania.

L’iniziativa rappresenta l’occasione per i tirocinanti per un primo approccio al mondo del lavoro in vista di future scelte occupazionali.

“Si tratta di un progetto di grande rilievo, subito condiviso con convinzione dal nostro Consiglio e che ci vede partner di una iniziativa – ha detto il Presidente del Consiglio Notarile di Napoli, Giovanni Vitolo – che consentirà agli studenti di mettere in pratica le conoscenze maturate durante il percorso universitario e di conoscere realtà professionali, tra cui la nostra, estremamente dinamiche. I giovani potranno fare dunque un’importante esperienza a contatto con il mondo del lavoro già durante la formazione universitaria.

Questo modello di studio-lavoro, voluto fortemente dalla Regione Campania e attuato attraverso l’Università Federico II e alcuni Ordini professionali, vede i anche notai napoletani in prima linea, pronti a dare il loro qualificato contributo, mettendo a disposizione competenze ed esperienze, per orientare i giovani tirocinanti e indirizzarli tempestivamente nella scelta professionale che saranno chiamati a fare una volta concluso il percorso di studi universitari”.