Una nuova forma all’energia: la Stazione di Terna che completa il collegamento elettrico tra Capri e la terraferma, il progetto del Frigerio Design Group.

Mercoledì 14 ottobre, alla presenza del Presidente del Consiglio dei Ministri, dei vertici di

Terna e delle Autorità Locali, è stata inaugurata la nuova linea elettrica che collega l’isola

di Capri alla penisola. Un’opera storica per il Mezzogiorno e per il Paese, nata a fronte di

un investimento di 150 milioni di euro da parte di Terna, la società che gestisce la rete

elettrica nazionale ad alta e altissima tensione.

A firmare il progetto architettonico della stazione elettrica è Frigerio Design Group,

vincitore del concorso internazionale a procedura ristretta indetto nel 2015 da Terna. La

stazione elettrica Terna è un’architettura industriale pensata per integrarsi nel contesto,

farsi segno di un rapporto armonioso tra tessuto urbano e natura: un esempio unico, a livello

mondiale, di progettazione innovativa delle infrastrutture elettriche.

La nuova linea elettrica che collega Capri alla terraferma è un progetto all’avanguardia,

che consente di fornire all’Isola energia da fonti rinnovabili e azzerare le emissioni

inquinanti – grazie alla dismissione dell’attuale centrale a gasolio – incrementando al

tempo stesso la sicurezza dell’isola.

Nel progettare la stazione elettrica di Capri, costruita su un’area di circa 2.700 metri

quadrati, l’architetto Enrico Frigerio ha sviluppato una linguistica progettuale basata su

geometria, verde e luce, per rendere la stazione un elemento discreto, elegantemente

inserito in un contesto naturale senza eguali. Unica isola del Golfo di Napoli a non avere

origine vulcanica, Capri si distingue per il profilo inconfondibile disegnato nella roccia

calcarea, modellata dal tempo in ripide e scoscese pareti abitate dalla vegetazione

mediterranea. Punto di incontro e ricucitura, l’architettura dà al territorio anche un nuovo

simbolo, espressione di una sensibilità contemporanea.

La stazione Terna è un’opera in grado di garantire notevoli benefici in termini di sicurezza,

continuità, qualità e stabilità dell’alimentazione del servizio elettrico dell’isola,

consentendo l’approvvigionamento di energia pulita da impianti a fonti rinnovabili, con

una sensibile riduzione delle emissioni inquinanti. Il nuovo elettrodotto, interamente

sottomarino e interrato, garantirà una maggiore qualità, affidabilità ed efficienza al servizio

elettrico locale. La dismissione della centrale a gasolio presente sull’isola e la possibilità

di approvvigionamento di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili – proveniente dalla

terraferma – porteranno notevoli benefici dal punto di vista ambientale. Al tempo stesso

l’ingresso di Capri nella rete elettrica nazionale assicurerà risparmi per la collettività e il

sistema elettrico, stimati in circa 20 milioni di euro l’anno, e una riduzione di 130 mila

tonnellate annue di CO2.

Il progetto architettonico

Un edificio industriale sviluppato a partire dalle specificità del luogo, che si inserisce nel

contesto naturale con un senso di ritrovata armonia. La matrice naturale di Capri, i suoi

gradoni calcarei, la vegetazione mediterranea e gli elementi che caratterizzano il luogo,

sono stati l’ispirazione per il progetto architettonico sviluppato da Frigerio Design Group.

L’edificio dialoga con il contesto ponendosi come segno del rinnovato rapporto tra

costruito e ambiente, lontano dal perenne conflitto tra i due. Materiali, geometrie e dettagli

conservano la stessa ricchezza e vibrazione di luce dello scenario naturale.

L’orografia del terreno determina la planimetria della stazione elettrica: i gradoni calcarei

che salgono dalla Marina Grande diventano muri di contenimento o edifici, mentre la

vegetazione mitiga i volumi e l’impatto visivo, occupando in modo spontaneo gli spazi

vuoti.

Facciate e geometria

Le cromie tipiche del paesaggio caprese vengono riproposte nelle facciate dell’edificio,

quasi a renderlo una ulteriore declinazione del naturale. Il carattere industriale

dell’architettura si esprime nella forte qualità dei materiali e dei dettagli, arricchiti con

particolari di finitura e montaggio.

Tenendo conto delle condizioni ambientali particolarmente aggressive (salsedine, umidità,

raggi ultravioletti, …) sono state definite soluzioni in grado di azzerare le manutenzioni.

Giochi di pieni e vuoto danno vita a effetti percettivi dinamici che contribuiscono alla

mitigazione visiva dell’architettura e a creare una relazione con la specificità del luogo,

rendendo l’architettura uno spazio di cerniera tra il tessuto urbano diffuso e la natura.

La finitura architettonica del complesso si compone di vari elementi geometrici, ottenuti a

partire da un’astrazione formale trapezoidale di base, che creano nell’insieme composizioni

variabili e vibranti.

I pannelli di tamponamento degli edifici sono in cemento armato a taglio termico, rifiniti

con una graniglia a spacco di marmi dei colori della pietra calcarea e forma trapezoidale.

I pannelli sono realizzati con cassero “master”, sul cui fondo vengono predisposte le

placche in ottone brunito dotate di zanche in modo da rimanere ammorsate in solido nel

getto del pannello.

Lo stesso disegno dei pannelli in cemento è riproposto nei pannelli modulari in lamiera di

ottone brunito (montata su telai e lavorata con macchine a controllo numerico), utilizzati

per parapetti, cancelli, schermi e recinzioni. L’effetto percettivo del gioco di vuoti e pieni

viene invertito, incrementando – grazie alla predominanza dei vuoti – la permeabilità della

struttura.

Per la costruzione si è ricorso all’uso della prefabbricazione sia pesante sia leggera, con lo

scopo di semplificare il cantiere e ridurre i tempi di costruzione e i costi. Gli scarti delle

lavorazioni costituiscono le placche da inserire nei pannelli di calcestruzzo, in modo da

impiegare tutto il materiale.

Il verde

Seconda matrice naturale a cui si ispira il progetto, il verde si insinua tra i volumi

occupando gli spazi vuoti, distribuendosi in modo spontaneo proprio come nelle aree

circostanti il lotto e nelle pareti calcaree dell’isola.

La vegetazione è quella tipica locale, con arbusti e piante sempreverdi a garantire l’effetto

di mitigazione costante nell’arco dell’anno e ridurre gli interventi di manutenzione.

Il progetto del verde è stato pensato per azzerare le manutenzioni e ottenere, dopo un primo periodo di assestamento, una crescita autonoma.

Le essenze sempreverdi sono state scelte in base ai colori, ai profumi e alle dimensioni, per

ottimizzare la mitigazione ed avere frutti e fiori con effetti cromatici che variano nelle varie

stagioni dell’anno.

A nord si trovano lecci, corbezzoli e carrubbi – in grado, grazie alla loro altezza, di

schermare visivamente gli impianti – e gli alberi di roverella preesistenti, conservati e

ripuliti dal secco e dalle infestanti che li avevano ricoperti.

A ridosso dei muri di contenimento e in alcune vasche predisposte si trovano alanterno,

rosmarino, mirto tarantino, lentisco, euforbia e litodora, mentre piante di agavi sono state

posizionate in punti strategici, per impedire l’accesso. Le vasche di verde sono completate

con delle erbacee autoctone a saturare tutti gli spazi aggiungendo colore al verde.

Le vasche di verde, così come le nuove piantumazioni, sono dotate di impianto di

irrigazione ad ala gocciolante o irrigazione sub-radicale in modo da ottimizzare l’uso

dell’acqua senza sprechi.

La luce

Il progetto illuminotecnico è stato sviluppato nel pieno rispetto della condizione

paesaggistica e riducendo al minimo l’impatto sull’inquinamento luminoso.

I corpi illuminanti, con parabole del tipo cut-off, sono stati posizionati con l’obiettivo di

nascondere la sorgente luminosa, adottando tecnologia LED per ridurre consumi e

manutenzione. Tra il parapetto e i muri è stata scelta una illuminazione scenografica che

evidenzia verso l’alto le lamiere forate e verso il basso i muri, rendendo suggestiva anche

la visione notturna della stazione.

Facts & Figures

Committente TERNA Rete Italia S.p.A.

Lavori: 2012 – 2018

Superfici lotto 3000 m2; edifici 1000 m2

Frigerio Design Group Progetto Architettonico, Esecutivo e Direzione artistica

Collaboratori Enrico Frigerio con Carola Ginocchio, Fabio Valido, Federico

Biassoni, Daniele Bona, Daniela Galletti, Emanuela Masala, Giulia Pasqualini

Galliani, Anna Tsareva

Strutture Protel – Ing. Carmine Mascolo

General Contractor EDILDOVI S.r.l.

Strutture prefabbricate Beton Costruzioni S.p.A.

Carpenterie metalliche Cerrato Officine S.r.l.

Fotografo Enrico Cano

Frigerio Design Group – www.frigeriodesign.it

Nato a Torino nel 1956, Enrico Frigerio si laurea in architettura a Genova nel 1980 e entra

nel Workshop di Renzo Piano al cui fianco impara il mestiere. Nel 1991 fonda Frigerio

Design Group, che fa della qualità e del rapporto con l’ambiente il proprio obiettivo

primario.

Tra i suoi progetti più significativi: la tribuna ecologica dell’Autodromo di Imola (1991-

1992), il palazzo ad uso uffici per il gruppo RAS Assicurazione a Milano (1996-1998), la

sede Sambonet a Orfengo (2000-2004), le centrali elettriche del gruppo svizzero EGL

(2002-2008) il Centro sportivo Ferdeghini per lo Spezia Calcio (2012-2013), la nuova

Stazione Elettrica di TERNA a Capri (2012-2017), l’Headquarter Crèdit -Agricole Green

Life (2008-2018) a Parma. Nel 2020 sono stati portati a termine l’Headquarter di

Arcaplanet a Carasco ed il complesso residenziale di Piazza Aviatori d’Italia a Saronno.

Sono invece attualmente in cantiere la sede uffici e produzione di ZamaSport a Novara e il

Ferrero Technical Center ad Alba.