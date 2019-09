Commissari europei, Patriciello: squadra di qualità.

“Le sfide che attendono l’Ue nei prossimi anni richiedono il massimo impegno e soprattutto un’Europa forte e coesa. È tempo di mettere da parte il tifo da stadio e di concentrarsi sul lavoro da fare”. Lo ha detto Aldo Patriciello, parlamentare europeo e membro del Gruppo Ppe, commentando l’annuncio dei portafogli assegnati ai commissari del nuovo esecutivo Ue, guidato dalla Presidente eletta Ursula Von der Leyen per il quinquennio 2019-2024. Agli affari economici e monetari l’ex Presidente del Consiglio italiano, Paolo Gentiloni, chiamato a collaborare con Valdis Dombrovskis“, ex primo ministro lettone e attuale vicepresidente della Commissione europea per l’Euro, nominato vicepresidente esecutivo per l’Economia.

“La squadra dei nuovi commissari europei presentata dalla Presidente Ursula Von der Leyen – ha dichiarato Patriciello – credo abbia tutti i requisiti per operare bene e per rilanciare l’azione politica europea con fermezza e decisione, a cominciare dalla gestione della Brexit, la revisione del Regolamento di Dublino e quella del Patto di stabilità. Una Commissione forte, coraggiosa, in grado di migliorare la qualità della vita dei cittadini europei – ha spiegato l’eurodeputato azzurro – è il presupposto indispensabile per il buon funzionamento dell’intera Unione Europea. Sono aspetti che approfondiremo nel dettaglio nel corso delle audizioni dei nuovi commissari in Parlamento. Mi auguro che composizione variegata della prossima Commissione – ha concluso Patriciello – non costituisca un freno ad agire ma, al contrario, la spinta giusta per portare avanti iniziative importanti in tema di lotta al cambiamento climatico, innovazione e ricerca, sviluppo industriale, contrasto alla disoccupazione giovanile ed altri settori di rilevanza cruciale per il futuro dell’Unione”.