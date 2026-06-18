Affitti Napoli: il 10% degli annunci ha il prezzo ribassato

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Il mercato degli affitti a Napoli mostra segnali di progressivo riequilibrio. Nel primo trimestre 2026, il 10% degli annunci di locazione nella città partenopea ha registrato almeno un ribasso di prezzo, un dato in miglioramento rispetto al 12% rilevato nello stesso periodo del 2025. Un calo significativo che suggerisce una domanda più sostenuta rispetto all’anno precedente, con i proprietari meno costretti a ritoccare verso il basso le proprie richieste per trovare inquilini.

I grandi mercati urbani sopra la media nazionale

Il dato napoletano si inserisce in un quadro nazionale che vede i principali mercati urbani italiani sotto pressione. Nei 12 maggiori mercati immobiliari del Paese la quota media di annunci con prezzo ribassato ha raggiunto l’11%, superando la media nazionale che si attesta al 9%. Un segnale che nelle grandi città la tensione tra domanda e offerta di affitti si declina in modo più complesso rispetto ai mercati minori, con dinamiche di aggiustamento dei prezzi più frequenti e visibili.

Cosa significa il ribasso degli annunci per chi cerca casa in affitto a Napoli

La quota di annunci con prezzo ribassato è un indicatore prezioso per chi è alla ricerca di un’abitazione in affitto: segnala quanto spazio di negoziazione esiste sul mercato e quanto i proprietari siano disposti a rivedere le proprie aspettative iniziali di fronte a una domanda che non assorbe immediatamente l’offerta disponibile.

Il fatto che a Napoli questa quota sia scesa dal 12% al 10% in un anno indica un mercato in cui la domanda si è rafforzata, rendendo meno necessario per i locatori abbassare il prezzo in fase di pubblicazione dell’annuncio. Rimane tuttavia un dato significativo: un affittuario su dieci che cerca casa nel capoluogo campano può ancora trovare margine per trattare sul prezzo rispetto alla richiesta iniziale.

Il mercato degli affitti a Napoli nel contesto nazionale

Napoli si conferma uno dei mercati urbani più dinamici d’Italia per le locazioni, con una domanda alimentata da studenti universitari, lavoratori in mobilità e un crescente interesse da parte di visitatori internazionali che scelgono formule di affitto a medio-lungo termine. La pressione sulla disponibilità di alloggi in alcune zone centrali della città mantiene alta la competizione tra i potenziali inquilini, contribuendo a ridurre la necessità di ribassi da parte dei proprietari.

Il confronto con la media nazionale e con gli altri grandi mercati urbani — dove la quota di ribassi è mediamente più alta — posiziona Napoli tra le piazze dove il mercato degli affitti risulta relativamente più equilibrato, pur in un contesto generale di prezzi in tensione.