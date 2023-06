Analist Group tra i protagonisti di SAIE LAB.

Si terrà a Napoli, nella splendida cornice del Complesso Monumentale Donnaregina, la quarta tappa di SAIE LAB, il ciclo di laboratori del “saper fare” organizzati dal SAIE. Al centro dell’evento, l’unico in Campania, che andrà in scena giovedì 8 giugno (a partire dalle ore 10), innovazioni, tecnologie e casi di successo in merito alla Rigenerazione Urbana e al Comfort Abitativo.

Event sponsor della giornata è Analist Group. La Software House e Provider di Soluzioni Innovative per il mondo dell’edilizia e non solo, ha offerto la sua fattiva collaborazione all’organizzazione dell’iniziativa: l’accesso all’evento sarà gratuito ed aperto a tutti i professionisti della Campania.

«I temi della Rigenerazione Urbana e del Comfort Abitativo – spiega l’ingegner Antonio Iannuzzi, CEO di Analist Group – sono focali nella definizione di progetti in Edilizia. Questo sia per l’ammodernamento del patrimonio edilizio esistente e per la nascita di nuove abitazioni capaci di migliorare la qualità della vita di chi le vive. Siamo al fianco del SAIE per la promozione di networking tra le migliori energie del nostro territorio e per la condivisione di tecnologie, storie e successi per uno sviluppo economico e sociale condiviso».

La giornata, organizzata da Senaf in vista del SAIE 2023 fissato ad ottobre in quel di Bari, vedrà la presenza di Istituzioni, Ordini Professionali ed Associazione di Categoria. Tutti porteranno al centro della discussione le proprie visioni ma anche i propri progetti ed i propri case history nel campo della Rigenerazione Urbana e del miglioramento del Comfort Abitativo.

Analist Group sarà protagonista del Panel Talk che partirà alle 12:45 di giovedì 8 giugno: «Tratteremo soluzioni innovative capaci di portare vantaggio al professionista. Partendo dalla Tecnologia Matterport, formidabile sia dal punto di vista del benessere abitativo che per la valorizzazione del territorio, della quale ci onoriamo di essere tra i più grandi distributori in Europa».

L’evento di Napoli (che arriva dopo le tappe di Torino, Erba e Padova) prevedrà l’accredito, a favore dei presenti, di 3 CFP per gli iscritti all’Ordine degli Ingegneri della provincia di Napoli e per tutti gli Architetti iscritti all’Albo Professionale.