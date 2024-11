Aperta Arkeda alla Mostra d’Oltremare

- pubblicità -

“Sono molto contento di essere ad Arkeda. È la mia prima volta e come sappiamo le prime volte non si scordano mai. Il mio interesse qui è dato dal fatto che io lavoro molto con le città, con le architetture, con i volumi, con gli spazi quindi mi intriga già soltanto essere qui dentro e respirare un’aria di design e di architettura”.

È Franz Cerami tra i principali ospiti dell’inaugurazione dell’undicesima edizione di Arkeda, Salone dell’architettura, edilizia, design ed arredo organizzato da Progecta, che si è aperta oggi alla Mostra d’Oltremare di Napoli. Cerami ha parlato del suo ultimo lavoro “proprio qui vicino – spiega – a Bagnoli. Lighting Flowers è un lavoro sulle periferie, sul rapporto fra centro e periferia, è un lavoro che è durato 60 giorni per il pubblico, noi ci abbiamo lavorato sei mesi prima. Adesso però è diventata una mostra permanente nell’area dell’ex Italsider”.

“Nel corso del tempo – evidenzia Lorenzo Capobianco, presidente dell’Ordine degli Architetti P.P.C. di Napoli – questa manifestazione si è affermata come il più importante appuntamento dell’anno non solo per gli architetti di Napoli e provincia, non solo per gli architetti di tutta la Campania, ma a partire da quest’anno, grazie allo sforzo dell’intero Consiglio che veramente ha lavorato per mesi alla costruzione del nostro programma, noi facciamo di Arkeda un punto di incontro, confronto e dibattito con tantissimi amici di tutti gli ordini professionali del Centro Sud e anche Nord Italia. In un momento particolare in cui è importantissimo essere insieme, confrontarsi, individuare una direzione comune per affrontare le sfide della contemporaneità che sono fatte di questioni generali, ma anche di questioni contingenti legate alla riforma degli strumenti normativi che governano il territorio”.

“Ormai – sottolinea Gennaro Annunziata, presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Napoli – è una tradizione consolidata la presenza di ingegneri ad Arkeda. Riteniamo fondamentale, importante, prendere parte, partecipare, sostenere questi eventi che sul territorio ormai sono sempre più rari. Quest’anno, anzi, abbiamo inteso consolidare la nostra presenza con uno stand più importante. Vogliamo dare, come dire, una giusta rappresentazione dell’importanza della nostra categoria, ma soprattutto vogliamo avere un punto di incontro con gli altri colleghi e con il pubblico che visiterà questo Salone proprio per raccontare che cosa gli ingegneri allo stato attuale possono fare per il sistema Paese”.

All’evento di inaugurazione del Salone, che proseguirà fino a domenica 1 dicembre, sono intervenuti anche, dopo l’apertura dell’architetto Roberto Cappelli ed i saluti di indirizzo a cura della responsabile marketing e comunicazione di Progecta Giuliana Gargano, il critico cinematografico Valerio Caprara, il progettista classico Massimo Pica Ciamarra, il teorico dell’architettura Alberto Cuomo, il giovane progettista che lavora con l’intelligenza artificiale Francesco Scardaccione e il designer Odo Fioravanti.