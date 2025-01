Boom turistico spinge l’interesse immobiliare degli acquirenti esteri

- pubblicità -

Cresce l’interesse degli acquirenti esteri per gli immobili della provincia di Napoli e della Campania. Secondo il report annuale elaborato da Gate-away.com, il portale immobiliare dedicato a chi vuole vendere casa all’estero, la città partenopea e le zone limitrofe stanno beneficiando del boom turistico che sta interessando la regione negli ultimi anni.

Sono infatti moltissimi gli stranieri da tutto il mondo che dopo aver visitato o trascorso le loro vacanze in questa parte d’Italia decidono di acquistare una proprietà. In base ai dati complessivi del 2024 le richieste di abitazioni nella sola provincia di Napoli sono cresciute infatti del +9,09% rispetto al 2023.

Ad innamorarsi di queste zone sono in prevalenza cittadini provenienti dagli Stati Uniti con il 30,04% delle richieste sul totale. Seguono il Canada al secondo posto, con l’11,09% e il Regno Unito al terzo con il 10,12%. Seguono Belgio con il 5.36% e la Germania con il 4.17%.

Tra le zone più richieste troviamo l’isola di Capri con il 36,9% delle richieste sul totale, seguita da Sorrento con il 10,71%. Castellammare di Stabia con il 10%, l’Isola di Ischia con l’8,93%, Forio con il 4,17% e naturalmente la città di Napoli che registra il 2,98% di richieste. Quest’ultimo dato è influenzato dalla scarsità di abitazioni disponibili, ma anche dal progressivo rialzo dei prezzi che il mercato ha subito negli ultimi anni.

Questa tendenza sta favorendo un aumento delle richieste nella vicina provincia di Salerno. I trend al rialzo sono evidenti in comuni come Vietri sul Mare (10,56% delle richieste complessive della regione Campania), Positano (10,08%) e Agropoli (9,67%). Se paragonati ai dati del 2023, il comune di Ogliastro Cilento registra la performance migliore, con un’impressionante crescita annuale del 65,38%.

Che tipo di casa cercano

Le abitazioni più ricercate sono prevalentemente le categorie “villa” con il 51,79% delle richieste sul totale. Seguono la “casa singola” con il 20,83% e “appartamento” con l’8,33%.

I prezzi variano notevolmente. A Napoli e nella sua provincia, la domanda si concentra principalmente su immobili in fasce di prezzo superiori al milione di euro (55,36% delle richieste) e tra i 500.000 e 1 milione di euro (17,86%). Nella provincia di Salerno, così come nel resto della Campania, la domanda si orienta verso immobili con un budget inferiore ai 250.000 euro. In particolare, la fascia fino a 100.000 euro rappresenta il 36,17%, seguita dalla fascia tra 100.000 e 250.000 euro (24,59%).

In generale gli acquirenti stranieri prediligono immobili già restaurati o abitabili, di oltre 120 mq e con la presenza di almeno 2 camere da letto.

Gate-away.com, chi siamo

E’ il portale immobiliare italiano dedicato esclusivamente agli acquirenti esteri che vogliono comprare una casa in Italia. Da 15 anni promuove nel mondo le bellezze del territorio e il patrimonio immobiliare italiano favorendo l’incontro fra domanda estera e offerta del mercato italiano. Sito: www.gate-away.com