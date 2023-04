Come scegliere i faretti da incasso

I faretti da incasso sono un sistema di illuminazione per interni sempre più ricercato. Perfetti specialmente per le case dall’arredamento moderno, riescono a offrire un’aria totalmente differente all’ambiente.

Queste luci Led a incasso sono la soluzione versatile che permettono di illuminare sia gli ambienti più ristretti, come ad esempio i corridoi, sia gli spazi ampi di un soggiorno.

Faretti da incasso: quali sono i vantaggi

Non occupano spazio e non richiedono l’installazione di lampadari. Generalmente i faretti Led a incasso sono, come dice il nome stesso, incassati nel contro soffitto di cartongesso. Questo significa che, oltre al faretto, non c’è bisogno di nessun altro accessorio dal punto di vista estetico.

Grazie a questa loro caratteristica permettono poi una distribuzione omogenea all’interno della stanza e consente di equilibrare la luce. Alcuni di questi punti luci possono essere posizionati su delle mensole o superfici che si desidera mettere in risalto.

La struttura interna dei faretti è particolarmente resistente. Viene normalmente costruita in alluminio, metallo o un altro materiale, la cosa importante è che sia resistente al calore e anche al peso della lampada.

Possiamo dire che i faretti da incasso sono versatili. In commercio si trovano più o meno grandi, possono essere rotondi o quadrati, con bordi accentuati o meno. Tutto questo senza neanche dover disporre di un grande budget. Possono essere installati praticamente su qualsiasi superficie dove è possibile effettuare un foro. C’è chi li installa nei pannelli di legno, oppure sui grandini delle scale.

Possono essere installati praticamente in ogni ambiente perché si adattano allo stile di tutti, illuminando ogni ambiente in modo impeccabile.

Tipi di faretti da incasso

Come abbiamo già avuto modo di sottolineare, esistono tante tipologie di faretti da incasso. Questo permette di assecondare i gusti di qualsiasi persona. E’ un sistema di illuminazione adatto per le case, gli uffici e i negozi. Non occupano spazio e offrono un effetto sempre ben ordinato. Vediamo adesso quali sono i principali tipi di faretti che esistono.

Dimensioni : ci sono tantissime dimensioni tra cui scegliere, questo perché la grandezza della lampada deve adattarsi a quella della stanza. I faretti con un diametro superiore ai 15 centimetri vanno bene per i grandi spazi commerciali o gli uffici, mentre quelli con un diametro uguale o inferiore ai 10 centimetri sono un po’ più adatti per un uso domestico.

: ci sono tantissime dimensioni tra cui scegliere, questo perché la grandezza della lampada deve adattarsi a quella della stanza. I faretti con un diametro superiore ai 15 centimetri vanno bene per i grandi spazi commerciali o gli uffici, mentre quelli con un diametro uguale o inferiore ai 10 centimetri sono un po’ più adatti per un uso domestico. Forma : i faretti sono di solito rotondi, quadrati, oppure rettangolari. Ognuno sceglie in base al proprio gusto quello che preferisce, anche se ci sono alcune regole da tenere in considerazione. Generalmente per esempio le forme rotonde sono adatte per gli ambienti classici, mentre quelle squadrate si adattano meglio agli arredamenti minimal.

: i faretti sono di solito rotondi, quadrati, oppure rettangolari. Ognuno sceglie in base al proprio gusto quello che preferisce, anche se ci sono alcune regole da tenere in considerazione. Generalmente per esempio le forme rotonde sono adatte per gli ambienti classici, mentre quelle squadrate si adattano meglio agli arredamenti minimal. Led o alogeno : i faretti possono essere con una luce a led o di tipo alogeno. I primi rappresentano la soluzione migliore perché permettono di risparmiare sulla bolletta, hanno un impatto inferiore sull’ambiente e possono essere riciclati. Inoltre non contengono sostanze tossiche e neanche raggi UV. Hanno una resistenza superiore alle lampadine alogene, le quali sono sempre meno richieste a causa dei minori vantaggi.

: i faretti possono essere con una luce a led o di tipo alogeno. I primi rappresentano la soluzione migliore perché permettono di risparmiare sulla bolletta, hanno un impatto inferiore sull’ambiente e possono essere riciclati. Inoltre non contengono sostanze tossiche e neanche raggi UV. Hanno una resistenza superiore alle lampadine alogene, le quali sono sempre meno richieste a causa dei minori vantaggi. Colori e tonalità: si possono scegliere faretti led di differenti tonalità e colori. Quelle più calde vanno di solito bene nelle case, mentre quelle fredde all’interno degli uffici.

Dove acquistare i faretti da incasso

Chiarito quali sono i faretti da incasso migliori per le proprie esigenze, occorre individuare il negozio, fisico od online, che li vende. L’ideale è sempre rivolgersi a una grande azienda, perché l’assortimento è sempre maggiore.

