Condominio Facile 2022, in edicola mercoledì 24 con Il Sole 24 Ore.

L’edizione 2022 di Condominio Facile, in edicola con Il Sole 24 Ore mercoledì 24 novembre a € 0,50 oltre al prezzo del quotidiano, è l’occasione per professionisti e condòmini per fare il punto su un mondo complesso e in continua trasformazione grazie a capitoli corredati di schede riassuntive e domande con risposta.

A partire dal tema dei bonus: la legge di Bilancio 2022 ha dato la certezza che ci sono almeno due anni da ora per concludere (o anche avviare, con un po’ di sprint) i lavori per il superbonus, mentre per il bonus facciate cala il sipario, perché nel 2022 la detrazione sarà solo del 60 per cento.

Nella guida, però, non si parlerà solo di bonus, ma anche di molte altre decisioni che riguardano la vita dello stabile come quelle che riguardano le cautele anti covid da mantenere e le precauzioni di legge da adottare per chi lavora in condominio.

La guida offre anche tutti i chiarimenti necessari sui servizi comuni e sugli impianti – ascensore, caldaia, servizi idrici, portierato, gestione dei condòmini in ritardo con le rate, stalking condominiale – e sulla gestione dell’amministratore, della nomina alla revoca e al giusto compenso.

Focus anche sulla trasparenza, con le regole per la redazione di un rendiconto chiaro, accessibile a tutti i condòmini e che aiuti l’amministratore a evitare polemiche, e la gestione dei condòmini indietro con i pagamenti, con consigli pratici su come evitare danni ulteriori.