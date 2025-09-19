Confedilizia, quali misure per l’immobiliare in manovra

Sabato 20 settembre – alle 11,30 – in occasione del 35° convegno del Coordinamento legali della Confedilizia, si terrà a Piacenza un dibattito dal titolo “Manovra 2026: quali misure per l’immobiliare?”.
Sono previsti gli interventi del sen. Matteo Salvini, vicepresidente del Consiglio e ministro delle infrastrutture e dei trasporti (il Ministero che ha le competenze in materia di politiche abitative), dell’on. Tommaso Foti, ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, dell’on. Gianmauro Dell’Olio (M5S), del sen. Maurizio Gasparri (FI), del sen. Antonio Misiani (Pd), della sen. Elena Murelli (Lega), e della sen. Raffaella Paita (Iv).
L’evento, che sarà trasmesso in diretta sul sito Internet e sui canali social della Confedilizia (link: https://www.youtube.com/embed/JFg5Qye49Z8) e al quale parteciperà anche il presidente della Confedilizia, Giorgio Spaziani Testa, sarà moderato da Alberto Ciapparoni, giornalista politico di RTL. 102.5.
Scopri di più da Gazzetta di Napoli
Abbonati per ricevere gli ultimi articoli inviati alla tua e-mail.