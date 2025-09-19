Confedilizia, quali misure per l’immobiliare in manovra

- pubblicità -

Sabato 20 settembre – alle 11,30 – in occasione del 35° convegno del Coordinamento legali della Confedilizia, si terrà a Piacenza un dibattito dal titolo “Manovra 2026: quali misure per l’immobiliare?”.

Sono previsti gli interventi del sen. Matteo Salvini, vicepresidente del Consiglio e ministro delle infrastrutture e dei trasporti (il Ministero che ha le competenze in materia di politiche abitative), dell’on. Tommaso Foti, ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, dell’on. Gianmauro Dell’Olio (M5S), del sen. Maurizio Gasparri (FI), del sen. Antonio Misiani (Pd), della sen. Elena Murelli (Lega), e della sen. Raffaella Paita (Iv).

L’evento, che sarà trasmesso in diretta sul sito Internet e sui canali social della Confedilizia (link: https://www.youtube.com/embed/JFg5Qye49Z8) e al quale parteciperà anche il presidente della Confedilizia, Giorgio Spaziani Testa, sarà moderato da Alberto Ciapparoni, giornalista politico di RTL. 102.5.