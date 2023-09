Cucine Lube apre nuovo store a Casoria, inaugurazione venerdì 15

In Campania il Gruppo LUBE inaugura il 15 settembre il nuovo Lube Store a Casoria, in provincia di Napoli, con eventi e promozioni esclusive.

Il nuovo LUBE Store, innovativo, moderno e all’avanguardia, nei suoi 300 mq. presenta in esposizione 11 modelli capaci di soddisfare tutte le esigenze e i gusti della clientela. Il taglio del nastro è previsto per le 17.30.

Tra i modelli in esposizione Immagina Mathera, l’ultimo modello Lube. Una tra le cucine più interessanti e innovative, grazie alla sua anima green ed eco-sostenibile. Si caratterizza per la sua ottima resistenza e durabilità, estendendo il suo utilizzo sia alle ante che al top cucina. Un concept che parte dalla volontà di dare una mano concreta all’ambiente, pensando anche alle generazioni future.

Il mix di cariche minerali, polveri di legno e leganti resinosi alla base dell’impasto che costituisce il rivestimento dei pannelli Mathera, attribuiscono alle superfici proprietà antigraffio, antiurto e antimacchia. Sostenibilità, effetti naturali, impiego di materiali riciclati sono tra i principali megatrend di questi anni e sono i punti forza di questo nuovissimo modello della collezione Immagina di Lube.

Sotto i riflettori anche Unica, una cucina funzionale, elegante le cui ante stondate nei lati verticali regalano ad Unica morbidezza e sinuosità mentre la particolarità delle diverse maniglie e dei sistemi di apertura caratterizzano le ante rendendole protagoniste mai banali dell’ambiente cucina.

Spazio anche a Flavour, la cucina raffinata e versatile che grazie alle molteplici finiture proposte può essere interpretata seguendo stili diversi. Per gli amanti del design e di un gusto moderno e minimal presenti i modelli Round, Oltre, Immagina e Luna, mentre per chi ama un ambiente cucina più contemporaneo in esposizione i modelli Agnese, Jey e Tablet.

Una squadra composta da 2 addetti qualificati offrirà ai clienti servizi di consulenza, progettazione, rilievo misure gratuito, trasporto e montaggio compresi nel preventivo e assistenza post-vendita.

Il nuovo LUBE Store di Casoria è, un negozio dove il cliente ha la certezza di un’esperienza di acquisto unica, sicura e centrata su un autentico prodotto made in Italy; uno store che rispecchia fedelmente la filosofia di un Gruppo leader nel mondo delle cucine da oltre 50 anni. Ecco perché in Italia la cucina si chiama Lube.

STORE LUBE CASORIA

Via Nazionale delle Puglie 302

Sito internet

www.montellaarredamenti.com