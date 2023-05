Gruppo LUBE inaugura a Monterusciello – Pozzuoli un nuovo Store Creo Kitchens.

A Pozzuoli, in provincia di Napoli, il Gruppo Lube inaugura un nuovo STORE CREO KITCHENS.

Il taglio ufficiale del nastro è previso per l’11 maggio alla presenza delle autorità locali con eventi, iniziative e promozioni uniche riservate a tutta la clientela.

Lo spazio espositivo si sviluppa su una superficie di 150 mq, un layout moderno e all’avanguardia, dove sono esposte tutte le novità del brand CREO.

Tra i diversi modelli in JeyFeel lacucina moderna dal carattere deciso che si apre con naturalezza al living definendo la sua anima urban chic, in esposizione anche Tablet e Smart per gli amanti di un genere dinamico e giovane. Gusto contemporaneo e funzionalità ultra moderna in perfetto equilibrio invece per il modello Contempo.

Una squadra composta da 2 addetti qualificati offrirà ai clienti servizi di progettazione, consulenza, rilievo misure, trasposto e montaggio, assistenza 360 gradi.

Il nuovo Store CREO KITCHENS diMonterusciello – Pozzuoli è un’altra tappa fondamentale per il Gruppo Lube con uno store che rispecchia fedelmente i valori e la filosofia del Gruppo Lube, azienda leader nel mondo delle cucine da oltre 50 anni.

STORE CREO MONTERUSCIELLO – POZZUOLI

VIA SAN DI GIACOMO 38/b

POZZUOLI

www.creostoremonteruscello.it

mail: fenigi1969@libero.it