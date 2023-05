Gruppo Lube, inaugurato nuovo store a Sant’Anastasia.

In Campania il Gruppo LUBE continua ad espandersi ed ha inaugurato sabato 6 maggio il nuovo Store Lube con una serie di eventi e promozioni esclusive dedicate a tutta la clientela.

Il nuovo Store di 200 mq, innovativo, moderno e all’avanguardia, ha in esposizione un’ampia gamma di modelli capaci di soddisfare tutte le esigenze della clientela, a partire da Round, il modello dall’anima green realizzata con ante in PET con interno in MDF CARB 2: materiale plastico totalmente rinnovabile e riciclabile.

Per una clientela esigente e dal gusto moderno in esposizione i modelli CLOVER, LUNA e la collezione IMMAGINA con le sue tonalità esaltate in una collezione esclusiva capace di coniugare innovazione, design, e tradizione. Per gli amanti della tradizione presenti i modelli Veronica e Agnese.

Una squadra composta da due addetti qualificati offrirà ai clienti servizi di progettazione, pre progettazione e montaggio e assistenza vendita.

Il nuovo Store LUBE a Sant’Anastasia, in provincia di Napoli, è un’altra tappa fondamentale per il Gruppo Lube in una regione diventata strategica nel 2022 con numerose aperture dove il cliente ha la certezza di un’esperienza di acquisto sicura e centrata su un autentico prodotto made in Italy; uno store che rispecchia fedelmente la filosofia di un Gruppo leader nel mondo delle cucine da oltre 50 anni. Ecco perché in Italia la cucina si chiama Lube.

STORE LUBE SANT’ANASTASIA (NA)

Via Madonna dell’Arco

Sant’Anastasia – Napoli

Sito e mail:

mirandamobili.it

info@miranda.it