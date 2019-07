Il comfort è di casa: 4 idee per creare un angolo relax

La casa è il luogo che ci accoglie dopo le fatiche della giornata, il rifugio dai ritmi caotici della città e l’ambiente dove ci ritagliamo momenti di pace e tranquillità. Per rendere la casa più confortevole è possibile arricchirla con una piccola oasi di relax, uno spazio dedicato al ristoro di corpo e mente che è semplice allestire seguendo queste semplici proposte.

Creare un angolo fitness

Avere una piccola palestra dentro le mura domestiche non è un sogno, bensì un’idea che può prendere facilmente forma. Non occorrono grandi metrature, ma una stanza o un angolo, preferibilmente con pavimento in parquet, dove disporre gli attrezzi per fare ginnastica: ciclette, un sacco da box per scaricare la tensione o tappeti ed elastici per yoga e pilates.

Allestire uno spazio SPA

Prendersi cura del corpo è un’altra delle attività che aiuta a distendere i nervi e a staccare la spina. Una maschera per il viso, un impacco per i capelli, un bagno rilassante con sali profumati sono piccole coccole quotidiane che contribuiscono a donare nuova armonia al corpo e fanno bene all’umore. E se la mente vola subito alle gigantesche vasche delle SPA, è possibile riprodurre lo stesso benessere sistemando in casa propria uno degli idromassaggi gonfiabili proposti da aziende come Bestway. Questi sono perfetti sia per i piccoli spazi che per concederci le stesse sensazioni di totale relax che si provano nei centri professionali.

Realizzare una sala videogame

Non occorre essere dei giocatori incalliti per desiderare una sala dedicata ai giochi. Se per alcune persone sono rilassanti il silenzio e la meditazione, per altre è rigenerante immergersi in mondi fantastici e paralleli, come quello dei giochi di ruolo, oppure distrarsi con una partita a calcio comodamente seduti sul divano, o con una gara virtuale di formula uno. Allestire una sala videogame è piuttosto semplice: un impianto Dolby Surround per un’acustica impeccabile, uno schermo video di dimensioni importati e un’insonorizzazione adeguata sono gli ingredienti principali per potersi divertire nella sala giochi di casa.

Dare vita ad una stanza per la lettura

Creare un angolo lettura è l’ideale per chi ama dimenticare i pensieri tra le pagine di un libro, magari per vivere le avventure del protagonista di un romanzo. Per realizzare un angolo lettura è necessaria una seduta comoda con dei cuscini, come un divano o una poltrona con chaise longue per distendere le gambe. Di fondamentale importanza è l’illuminazione, affinché la vista non si affatichi. Una fonte di illuminazione naturale, come la vicinanza ad una finestra, potrebbe non essere sufficiente. Specialmente se la lettura diventa una valvola di sfogo dopo una giornata stressante, diventa necessaria una lampada, come una piantana che illumini le pagine del libro, mentre la luce non troppo intensa di un abat-jour o di un faretto è perfetta per le letture notturne.