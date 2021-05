Il Covid continua a produrre risultati negativi sugli affitti. Contrazione di contratti stipulati per motivo di studio e lavoro. Avanzano i contratti transitori e a canone concordato. Lo studio di Tecnocasa.

Il Covid continua a far sentire i suoi effetti soprattutto sul mercato delle locazioni. Anche nella seconda parte dell’anno il ricorso alla didattica a distanza e allo smart working ha richiamato nelle località di origine tanti studenti e lavoratori fuori sede determinando una minore domanda e, allo stesso tempo, il mancato ritorno dei turisti ha rafforzato l’aumento di offerta.

L’Ufficio Studi del Gruppo Tecnocasa ha registrato un’ulteriore contrazione dei canoni di locazione: -1,4% per monolocali e bilocali e -1,3% per i trilocali nelle Grandi Città; infatti, è proprio in queste realtà che si è avuto il ribasso più importante.

Spicca Milano dove i canoni di locazione hanno perso più che altrove: -6,2% i monolocali, -6,8% i bilocali e -6,5% i trilocali.

Nei capoluoghi di provincia il fenomeno si è avvertito meno e i valori degli affitti sono in leggero aumento per i monolocali e i bilocali, rispettivamente +0,1% e +0,7%; in queste aree la domanda è sostenuta e l’offerta, talvolta, non sufficiente.

E’ confermata la contrazione di contratti stipulati per motivo di studio e lavoro mentre sono in aumento coloro che hanno scelto volutamente o per necessità l’affitto. La maggiore offerta ha portato numerosi inquilini a migliorare l’immobile in cui vivono. Cresce la percentuale dei contratti a canone concordato e transitorio.

Variazione percentuale canoni di locazione II semestre 2020 rispetto al I semestre 2020

Città Monolocale Bilocale Trilocale Bari 0,2 3,2 1,4 Bologna -3,0 -3,2 -2,7 Firenze -3,6 -3,8 -2,5 Genova 0,5 -1,0 -0,2 Milano -6,2 -6,8 -6,5 Napoli 0,3 1,0 -0,4 Palermo -0,5 -0,8 0,0 Roma -1,2 -1,0 -1,2 Torino 0,0 -0,2 -0,9 Verona -0,8 -0,9 -0,4 Fonte: Ufficio Studi Gruppo Tecnocasa

Canoni medi mensili in Euro – II semestre 2020 Città Monolocali Bilocale Trilocale Bari 330 460 560 Bologna 520 620 760 Firenze 510 620 720 Genova 280 350 430 Milano 640 870 1170 Napoli 410 580 740 Palermo 290 380 490 Roma 560 720 890 Torino 280 380 500 Verona 400 520 610 Fonte: Ufficio Studi Gruppo Tecnocasa