Immobiliare: in Campania oltre il 60% preferisce l’agente immobiliare.

È sbarcata in Campania Houstate.it, la prima agenzia immobiliare innovativa a mettere piede nel territorio campano., che usa un metodo di lavoro ibrido basato anche sul digitale,

Si tratta di un nuovo tipo di agenzia che si prefigge l’uso di far risparmiare i campani sulle tariffe e velocizzare le compravendite degli immobili grazie all’uso degli strumenti digitali.

Houstate.it nasce da uno studio condotto in Campania dagli stessi fondatori dell’agenzia secondo cui circa il 39% degli intervistati si dichiara favorevole o propenso all’uso di un servizio online, con un’altro 14% di indecisi, che sarebbero propensi a prendere in considerazione un’opzione del genere.

Secondo lo studio i campani che prediligono un servizio di tipo tradizionale si fermano al 46%, un dato che comunque rimane importante e denota l’attaccamento alle consuetudini da parte degli abitanti della zona.

A supporto della scelta operata dalla piattaforma di Houstate.it emerge dalla stessa ricerca che oltre il 60%, preferirebbe pattuire una provvigione d’agenzia a tariffa fissa.

Poi alla domanda “Quanto è giusto pagare”, i risultati emersi sembrano piuttosto eterogenei: circa un terzo ha dichiarato meno dell’1% del valore di vendita, un altro terzo cita meno del 3% del valore di vendita, poco meno di un terzo dichiara meno del 2% del valore di vendita. Stupisce il restante 7% che dichiara di essere disposto a pagare oltre il 4% del valore di vendita.

È da questi dati che è nata l’idea di innovare il settore immobiliare in Campania, scegliendo il digitale e tariffe fisse per tutti.

Houstate.it nasce sulla scia di altre realtà del mondo cosiddetto “proptech” (property technology, tecnologia applicata all’immobiliare) che stanno fiorendo lungo tutto lo stivale. Un’agenzia innovativa quindi, visto che si muove in un territorio che potremmo definire “ibrido”, miscelando elementi di lavoro tradizionali con altri più innovativi e digitali.

“Abbiamo aperto in Campania questo nuovo tipo di agenzia per venire incontro alle esigenze dei cittadini, per questo abbiamo creato con Houstate.it un’agenzia immobiliare a tariffa fissa che si pone l’obiettivo, per quanto possibile, di digitalizzare la compravendita immobiliare. Il proprietario di casa infatti, scegliendo di vendere con il metodo Houstate.it, accede a dei servizi di qualità ma pagando un importo fisso e già pattuito in anticipo. Abbiamo abolito le percentuali di vendita che solitamente si pagano con tutte le altre agenzia immobiliari tradizionali, e in questo modo chi compra e vende casa risparmia migliaia di euro. Così i campani da oggi possono vendere casa con soli 499 euro, pagando in anticipo, oppure 990 euro pagando all’atto notarile“, spiegano i fondatori di Houstate.it, Monica Polise ed Alfonso Annunziata.

“Ormai da alcuni anni in Italia e nel mondo sono emerse nuove agenzie immobiliari, più tecnologiche ed innovative delle tradizionali. Come altri, offriamo strumenti digitali ed un metodo avanzato per garantire ai clienti un servizio di alto livello. Una consulenza dedicata dalla valutazione dell’immobile al rogito, foto professionali, virtual tour, visibilità sui portali immobiliari, assistenza legale e controlli urbanistico-catastali”, conclude Monica Polise.

Per saperne di più sullo studio delle preferenze dei campani in ambito immobiliare a questo link è possibile scaricare il report completo dello studio condotto.