Immobiliare, la napoletana Operazione Srl realizzerà nuovo campus del Politecnico di Milano su progetto di Renzo Piano

Operazione Srl, player napoletano a livello nazionale nei settori dell’edilizia e del restauro, divisione del Gruppo Piloda dei fratelli Di Palo, parteciperà a Milano alla rigenerazione dell’ambito Bovisa-Goccia con l’ampliamento del campus universitario del Politecnico di Milano, la localizzazione di istituti di ricerca e la creazione di un sistema di aree a verde per almeno il 50% della superficie territoriale.

L’intervento che vedrà protagonista l’azienda napoletana, curato dall’architetto Renzo Piano con il team di RPBW, interessa una superficie di 325mila metri quadrati di cui la maggior parte (234mila) di proprietà del Comune di Milano e il resto del Politecnico. L’obiettivo è la rigenerazione dell’ambito Bovisa-Goccia e la realizzazione del nuovo campus del Politecnico. I lavori consistono nella realizzazione di cinque edifici destinati ad ospitare start up, due edifici delle scuole civiche del Comune di Milano, food court, e la Corniche come è chiamata la strada perimetrale nell’area “Bosco della Goccia”.

L’intervento interessa una superficie territoriale complessiva di 32 ettari, di proprietà del Comune di Milano (23,4 ettari) e del Politecnico di Milano (9,1 ettari) che amplia così il proprio campus con la realizzazione di un parco scientifico/polo dell’innovazione con aree dedicate a servizi per gli studenti, per le imprese e per la cittadinanza. Accanto alle aule e ai laboratori del Politecnico, troveranno spazio le residenze per gli studenti e un’area dedicata alle startup.

In sintesi, il progetto del Politecnico prevede la realizzazione di un nuovo campus nella zona dei gasometri grazie alla donazione della Fondazione Ion e al progetto dello studio Rpbw con Renzo Piano realizzato da una Associazione Temporanea di Impresa della quale fa parte Operazione Srl. Il campus sarà composto da venti edifici di 4 piani, per un totale di 105.000 metri quadrati che ospiteranno aule, laboratori, residenze, startup e scuole civiche. Il campus sarà collegato alla città da un asse ciclopedonale e da due stazioni ferroviarie rinnovate. Il progetto punta all’indipendenza energetica e all’azzeramento delle emissioni di Co2. Previsto anche un grande parco pubblico urbano entro il 2030, anche con nuove piantumazioni. Le nuove funzioni pubbliche riguarderanno musica, studio, arte, cultura e teatro.

L’Associazione Temporanea di Impresa formata da quattro aziende (SACS, Edil San Felice, C.M.O., Operazione Srl) si è aggiudicata l’appalto indetto dal Politecnico di Milano per i lavori di “Espansione del Politecnico nell’area denominata “Goccia” di Bovisa con l’offerta di € 145.141.044,99 euro. I lavori aggiuntivi che il Politecnico si riserva di affidare hanno un valore complessivo di € 388.250.000,00.

I servizi di ingegneria saranno affidati ai progettisti indicati studio Settanta7, Bollinger+Grohmann e Nier ingegneria. L’Operazione lavora a importanti progetti di riqualificazione e restauro finanziati principalmente con fondi PNRR quali il recupero delle periferie degradate a Napoli con la costruzione dell’eco quartiere di Scampia, a Messina con la rigenerazione della Città dei Ragazzi, a Bologna con la riqualificazione dell’ex scalo Ravone, a Torino con il restauro di Palazzo Lascaris sede del Consiglio Regionale, a Roma con il restauro del Museo Nazionale Romano Crypta Balbi, alla Biennale di Venezia con il restauro dell’area di ingresso Duca Degli Abruzzi. L’Operazione occupa direttamente circa 280 dipendenti e sviluppa un volume d’affari (2023) di circa 50 ml. Il piano triennale aziendale prevede entro il 2026 un volume di affari di circa 250 ml e 600 occupati.

L’ampliamento del Campus del Politecnico di Milano è solo l’ultimo dei grandi progetti nei quali è impegnata Operazione Srl, divisione edile di Piloda Group. La storia del Brand dei Fratelli di Palo è lunga più di un secolo, fatta di competenza ed esperienza. Grazie all’impegno nel tempo sono stati realizzati progetti in differenti rami e settori – dal restauro di opere monumentali, alla costruzione di edifici per il settore pubblico ed il privato.

Tra i lavori realizzati il restauro di Palazzo Cellammare gioiello dei XVI secolo ubicato nel quartiere San Ferdinando a ridosso di via Chiaia a Napoli; Palazzo Mannajuolo, splendido edificio di architettura liberty con influenze provenienti dalle più prestigiose esperienze neo – barocche, Palazzo Lascaris a Torino sede del consiglio regionale del Piemonte, Villa Baragiola a Varese.

Nell’edilizia civile e commerciale, l’ampliamento dell’ Aeroporto di Napoli, l’adeguamento degli ospedali di Roma, Cagliari, Bari, Taranto Mantova, Novara, Rimini e Sassari la costruzione di nuove scuole a Sarzana (SP), Busca (CN), Fino Mornasco (CO), Sant’Arpino (CE) Casatenovo (LC), Bibbiena (AR) ampliamenti sedi universitarie di Brescia, Pisa, Cagliari .