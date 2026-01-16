Immobiliare, mercato residenziale in crescita ma la Campania arretra

- pubblicità -

Nei primi 9 mesi del 2025, il mercato immobiliare residenziale in Italia continua a mostrare segnali di dinamismo, raggiungendo 548.287 compravendite (+9,1% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno).

Anche la Campania ha registrato un aumento delle compravendite del +4,9% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, un dato che posiziona però la regione al 18° posto per variazione percentuale. Ma quali sono le città capoluogo con il mercato residenziale più attivo nella regione?

Secondo l’analisi di Abitare Co., società di intermediazione e servizi immobiliari specializzata in nuove costruzioni, Caserta è la città più vivace (+13,2%), seguita da Salerno (+4,6%), Napoli (+3,9%), Benevento e Avellino, entrambe con una crescita del +1,9%.

Il confronto tra i capoluoghi a livello nazionale

Secondo l’analisi di Abitare Co., da gennaio a settembre 2025 ben 83 città capoluoghi di provincia hanno chiuso in positivo. Tra le più vivaci spiccano Frosinone (+45,1%), Sondrio (+34,6%) e Belluno (+34,4%), seguite da Grosseto (+29,3%), Catanzaro (+26,5%), Campobasso (+25,7%), Siena (+25,6%), Imperia (+22,8%), Pavia (+21,4%) e Massa (+21,3%).

Se si guarda alla classifica nazionale, le città della Campania restano fuori dalle prime dieci posizioni: Caserta occupa la 38esima posizione, seguita da Salerno (75esima), Napoli (78esima), Benevento (83esima) e Avellino (84esima).

Regione Città capoluogo Compravendite

I sem. 2025 Var. % I sem. 2025 / I sem. 2024 Campania Caserta 674 13,2% Campania Salerno 924 4,6% Campania Napoli 5.850 3,6% Campania Benevento 408 1,9% Campania Avellino 337 1,9% TOTALE CAMPANIA 31.447 4,9%

*Fonte: Elaborazione Abitare Co. su base dati Osservatorio Mercato Immobiliare (OMI) – Agenzia delle Entrate. Non sono disponibili i dati per alcuni capoluoghi (Monza, Gorizia, Trieste, Bolzano, Trento, Fermo, Barletta-Andria-Trani, Sud Sardegna) e per la regione Trentino-Alto-Adige. I dati relativi alla provincia di Massa-Carrara si riferiscono esclusivamente al capoluogo di Massa.

# Compravendite

Gen. – Sett. 2025 Var. % Gen. – Sett. 2025 / Gen. – Sett. 2024 Var. % Gen. – Sett. 2025 / Gen. – Sett. 2024 1 UMBRIA 8.110 15,5% 2 TOSCANA 37.111 14,1% 3 FRIULI-VENEZIA GIULIA 7.828 14,0% 4 LAZIO 52.905 12,7% 5 EMILIA-ROMAGNA 48.643 12,6% 6 MARCHE 12.641 11,5% 7 CALABRIA 12.989 11,4% 8 PIEMONTE 50.280 11,3% 8 VENETO 47.800 11,3% 10 LIGURIA 20.296 10,4% 11 LOMBARDIA 115.309 10,1% 12 SARDEGNA 13.622 8,6% 13 MOLISE 2.538 8,5% 14 ABRUZZO 11.998 7,8% 15 PUGLIA 31.489 6,4% 16 SICILIA 38.581 6,3% 17 VALLE D’AOSTA 1.770 5,0% 18 CAMPANIA 31.447 4,9% 19 BASILICATA 2.933 1,4% 20 TRENTINO-ALTO ADIGE ND ND ITALIA 548.287 9,1% Centro studi Abitare Co.

# Regione Città capoluogo Compravendite

Gen. – Sett. 2025 Var. % Gen. – Sett. 2025 / Gen. – Sett. 2024 1 Lazio Frosinone 322 45,1% 2 Lombardia Sondrio 254 34,6% 3 Veneto Belluno 422 34,4% 4 Toscana Grosseto 982 29,3% 5 Calabria Catanzaro 738 26,5% 6 Molise Campobasso 479 25,7% 7 Toscana Siena 503 25,6% 8 Liguria Imperia 449 22,8% 9 Lombardia Pavia 956 21,4% 10 Toscana Massa 602 21,3% 11 Marche Ascoli Piceno 326 21,2% 12 Toscana Pistoia 828 20,9% 13 Emilia-Romagna Modena 1.902 20,6% 14 Lazio Rieti 389 20,4% 15 Umbria Terni 1.106 20,2% 16 Calabria Vibo Valentia 190 18,9% 17 Friuli- Venezia Giulia Pordenone 570 18,4% 18 Piemonte Alessandria 1.168 18,0% 19 Sardegna Nuoro 193 17,1% 20 Emilia-Romagna Rimini 1.437 16,7% 21 Piemonte Novara 1.206 16,7% 22 Emilia-Romagna Ravenna 2.162 16,6% 23 Emilia-Romagna Parma 1.281 16,4% 24 Marche Macerata 362 16,3% 25 Abruzzo Chieti 512 15,7% 26 Toscana Arezzo 849 15,6% 27 Calabria Cosenza 548 15,4% 28 Toscana Livorno 1.685 15,4% 29 Puglia Taranto 1.727 15,4% 30 Umbria Perugia 1.721 15,3% 31 Veneto Treviso 1.054 14,9% 32 Friuli- Venezia Giulia Udine 1.229 14,9% 33 Piemonte Vercelli 554 14,8% 34 Calabria Reggio Calabria 877 14,8% 35 Lazio Latina 1.013 14,3% 36 Sardegna Sassari 1.059 14,1% 37 Veneto Vicenza 1.306 13,3% 38 Campania Caserta 674 13,2% 39 Emilia-Romagna Piacenza 2.196 13,1% 40 Veneto Verona 2.694 12,9% 41 Sicilia Agrigento 536 12,5% 42 Piemonte Biella 627 12,4% 43 Sicilia Catania 3.060 12,2% 44 Toscana Prato 1.657 12,1% 45 Sardegna Cagliari 1.408 12,0% 46 Emilia-Romagna Forlì 1.114 11,4% 47 Piemonte Verbania 318 11,1% 48 Lombardia Cremona 816 10,9% 49 Lombardia Lecco 479 10,4% 50 Veneto Rovigo 558 10,2% 51 Toscana Pisa 1.134 10,2% 52 Piemonte Torino 11.586 10,0% 53 Marche Ancona 1.032 9,9% 54 Abruzzo Teramo 347 9,9% 55 Emilia-Romagna Reggio Emilia 1.875 9,6% 56 Sicilia Ragusa 820 9,3% 57 Toscana Lucca 826 9,3% 58 Sicilia Palermo 5.141 9,1% 59 Liguria Savona 617 8,8% 60 Lombardia Milano 17.658 8,4% 61 Lombardia Brescia 2.305 8,2% 62 Sardegna Oristano 247 8,2% 63 Marche Pesaro 845 8,1% 64 Sicilia Caltanisetta 523 7,8% 65 Puglia Lecce 1.079 7,2% 66 Lombardia Varese 935 7,1% 67 Lazio Roma 26.694 6,8% 68 Lombardia Lodi 565 6,8% 69 Emilia-Romagna Ferrara 1.532 6,7% 70 Liguria Genova 6.677 6,2% 71 Lombardia Mantova 660 5,7% 72 Veneto Venezia 2.854 5,2% 73 Lazio Viterbo 717 5,1% 74 Liguria La Spezia 994 4,9% 75 Campania Salerno 924 4,6% 76 Emilia-Romagna Bologna 4.277 4,4% 77 Sicilia Messina 1.742 4,0% 78 Campania Napoli 5.850 3,6% 79 Basilicata Matera 431 3,4% 80 Puglia Brindisi 656 3,2% 81 Puglia Foggia 1.081 2,9% 82 Abruzzo Pescara 1.158 2,2% 83 Campania Benevento 408 1,9% 84 Campania Avellino 337 1,9% 85 Sicilia Trapani 598 1,8% 86 Puglia Bari 3.079 1,5% 87 Basilicata Potenza 372 -0,6% 88 Piemonte Asti 751 -0,9% 89 Abruzzo L’Aquila 619 -1,0% 90 Veneto Padova 2.468 -1,2% 91 Lombardia Bergamo 1.480 -1,9% 92 Toscana Firenze 3.342 -2,2% 93 Piemonte Cuneo 534 -2,7% 94 Sicilia Siracusa 1.191 -3,8% 95 Lombardia Como 1.011 -3,8% 96 Calabria Crotone 341 -6,7% 97 Valle d’Aosta Aosta 274 -10,1% 98 Molise Isernia 109 -10,2% 99 Sicilia Enna 168 -12,9% 100 Friuli- Venezia Giulia Gorizia ND ND 101 Friuli- Venezia Giulia Trieste ND ND 102 Lombardia Monza ND ND 103 Marche Fermo ND ND 104 Puglia Barletta-Andria-Trani ND ND 105 Sardegna Sud Sardegna ND ND 106 Trentino Bolzano ND ND 107 Trentino Trento ND ND Centro studi Abitare Co.

