Immobiliare, mercato residenziale in crescita ma la Campania arretra

Nei primi 9 mesi del 2025, il mercato immobiliare residenziale in Italia continua a mostrare segnali di dinamismo, raggiungendo 548.287 compravendite (+9,1% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno).
Anche la Campania ha registrato un aumento delle compravendite del +4,9% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, un dato che posiziona però la regione al 18° posto per variazione percentuale. Ma quali sono le città capoluogo con il mercato residenziale più attivo nella regione?
Secondo l’analisi di Abitare Co., società di intermediazione e servizi immobiliari specializzata in nuove costruzioni, Caserta è la città più vivace (+13,2%), seguita da Salerno (+4,6%), Napoli (+3,9%), Benevento e Avellino, entrambe con una crescita del +1,9%.
Il confronto tra i capoluoghi a livello nazionale
Secondo l’analisi di Abitare Co., da gennaio a settembre 2025 ben 83 città capoluoghi di provincia hanno chiuso in positivo. Tra le più vivaci spiccano Frosinone (+45,1%), Sondrio (+34,6%) e Belluno (+34,4%), seguite da Grosseto (+29,3%), Catanzaro (+26,5%), Campobasso (+25,7%), Siena (+25,6%), Imperia (+22,8%), Pavia (+21,4%) e Massa (+21,3%).
Se si guarda alla classifica nazionale, le città della Campania restano fuori dalle prime dieci posizioni: Caserta occupa la 38esima posizione, seguita da Salerno (75esima), Napoli (78esima), Benevento (83esima) e Avellino (84esima).
|
Regione
|
Città capoluogo
|
Compravendite
I sem. 2025
|
Var. % I sem. 2025 / I sem. 2024
|
Campania
|
Caserta
|
674
|
13,2%
|
Campania
|
Salerno
|
924
|
4,6%
|
Campania
|
Napoli
|
5.850
|
3,6%
|
Campania
|
Benevento
|
408
|
1,9%
|
Campania
|
Avellino
|
337
|
1,9%
|
TOTALE CAMPANIA
|
31.447
|
4,9%
*Fonte: Elaborazione Abitare Co. su base dati Osservatorio Mercato Immobiliare (OMI) – Agenzia delle Entrate. Non sono disponibili i dati per alcuni capoluoghi (Monza, Gorizia, Trieste, Bolzano, Trento, Fermo, Barletta-Andria-Trani, Sud Sardegna) e per la regione Trentino-Alto-Adige. I dati relativi alla provincia di Massa-Carrara si riferiscono esclusivamente al capoluogo di Massa.
|
#
|
Compravendite
Gen. – Sett. 2025
|
Var. % Gen. – Sett. 2025 / Gen. – Sett. 2024
|
Var. % Gen. – Sett. 2025 / Gen. – Sett. 2024
|
1
|
UMBRIA
|
8.110
|
15,5%
|
2
|
TOSCANA
|
37.111
|
14,1%
|
3
|
FRIULI-VENEZIA GIULIA
|
7.828
|
14,0%
|
4
|
LAZIO
|
52.905
|
12,7%
|
5
|
EMILIA-ROMAGNA
|
48.643
|
12,6%
|
6
|
MARCHE
|
12.641
|
11,5%
|
7
|
CALABRIA
|
12.989
|
11,4%
|
8
|
PIEMONTE
|
50.280
|
11,3%
|
8
|
VENETO
|
47.800
|
11,3%
|
10
|
LIGURIA
|
20.296
|
10,4%
|
11
|
LOMBARDIA
|
115.309
|
10,1%
|
12
|
SARDEGNA
|
13.622
|
8,6%
|
13
|
MOLISE
|
2.538
|
8,5%
|
14
|
ABRUZZO
|
11.998
|
7,8%
|
15
|
PUGLIA
|
31.489
|
6,4%
|
16
|
SICILIA
|
38.581
|
6,3%
|
17
|
VALLE D’AOSTA
|
1.770
|
5,0%
|
18
|
CAMPANIA
|
31.447
|
4,9%
|
19
|
BASILICATA
|
2.933
|
1,4%
|
20
|
TRENTINO-ALTO ADIGE
|
ND
|
ND
|
|
ITALIA
|
548.287
|
9,1%
|
Centro studi Abitare Co.
|
#
|
Regione
|
Città capoluogo
|
Compravendite
Gen. – Sett. 2025
|
Var. % Gen. – Sett. 2025 / Gen. – Sett. 2024
|
1
|
Lazio
|
Frosinone
|
322
|
45,1%
|
2
|
Lombardia
|
Sondrio
|
254
|
34,6%
|
3
|
Veneto
|
Belluno
|
422
|
34,4%
|
4
|
Toscana
|
Grosseto
|
982
|
29,3%
|
5
|
Calabria
|
Catanzaro
|
738
|
26,5%
|
6
|
Molise
|
Campobasso
|
479
|
25,7%
|
7
|
Toscana
|
Siena
|
503
|
25,6%
|
8
|
Liguria
|
Imperia
|
449
|
22,8%
|
9
|
Lombardia
|
Pavia
|
956
|
21,4%
|
10
|
Toscana
|
Massa
|
602
|
21,3%
|
11
|
Marche
|
Ascoli Piceno
|
326
|
21,2%
|
12
|
Toscana
|
Pistoia
|
828
|
20,9%
|
13
|
Emilia-Romagna
|
Modena
|
1.902
|
20,6%
|
14
|
Lazio
|
Rieti
|
389
|
20,4%
|
15
|
Umbria
|
Terni
|
1.106
|
20,2%
|
16
|
Calabria
|
Vibo Valentia
|
190
|
18,9%
|
17
|
Friuli- Venezia Giulia
|
Pordenone
|
570
|
18,4%
|
18
|
Piemonte
|
Alessandria
|
1.168
|
18,0%
|
19
|
Sardegna
|
Nuoro
|
193
|
17,1%
|
20
|
Emilia-Romagna
|
Rimini
|
1.437
|
16,7%
|
21
|
Piemonte
|
Novara
|
1.206
|
16,7%
|
22
|
Emilia-Romagna
|
Ravenna
|
2.162
|
16,6%
|
23
|
Emilia-Romagna
|
Parma
|
1.281
|
16,4%
|
24
|
Marche
|
Macerata
|
362
|
16,3%
|
25
|
Abruzzo
|
Chieti
|
512
|
15,7%
|
26
|
Toscana
|
Arezzo
|
849
|
15,6%
|
27
|
Calabria
|
Cosenza
|
548
|
15,4%
|
28
|
Toscana
|
Livorno
|
1.685
|
15,4%
|
29
|
Puglia
|
Taranto
|
1.727
|
15,4%
|
30
|
Umbria
|
Perugia
|
1.721
|
15,3%
|
31
|
Veneto
|
Treviso
|
1.054
|
14,9%
|
32
|
Friuli- Venezia Giulia
|
Udine
|
1.229
|
14,9%
|
33
|
Piemonte
|
Vercelli
|
554
|
14,8%
|
34
|
Calabria
|
Reggio Calabria
|
877
|
14,8%
|
35
|
Lazio
|
Latina
|
1.013
|
14,3%
|
36
|
Sardegna
|
Sassari
|
1.059
|
14,1%
|
37
|
Veneto
|
Vicenza
|
1.306
|
13,3%
|
38
|
Campania
|
Caserta
|
674
|
13,2%
|
39
|
Emilia-Romagna
|
Piacenza
|
2.196
|
13,1%
|
40
|
Veneto
|
Verona
|
2.694
|
12,9%
|
41
|
Sicilia
|
Agrigento
|
536
|
12,5%
|
42
|
Piemonte
|
Biella
|
627
|
12,4%
|
43
|
Sicilia
|
Catania
|
3.060
|
12,2%
|
44
|
Toscana
|
Prato
|
1.657
|
12,1%
|
45
|
Sardegna
|
Cagliari
|
1.408
|
12,0%
|
46
|
Emilia-Romagna
|
Forlì
|
1.114
|
11,4%
|
47
|
Piemonte
|
Verbania
|
318
|
11,1%
|
48
|
Lombardia
|
Cremona
|
816
|
10,9%
|
49
|
Lombardia
|
Lecco
|
479
|
10,4%
|
50
|
Veneto
|
Rovigo
|
558
|
10,2%
|
51
|
Toscana
|
Pisa
|
1.134
|
10,2%
|
52
|
Piemonte
|
Torino
|
11.586
|
10,0%
|
53
|
Marche
|
Ancona
|
1.032
|
9,9%
|
54
|
Abruzzo
|
Teramo
|
347
|
9,9%
|
55
|
Emilia-Romagna
|
Reggio Emilia
|
1.875
|
9,6%
|
56
|
Sicilia
|
Ragusa
|
820
|
9,3%
|
57
|
Toscana
|
Lucca
|
826
|
9,3%
|
58
|
Sicilia
|
Palermo
|
5.141
|
9,1%
|
59
|
Liguria
|
Savona
|
617
|
8,8%
|
60
|
Lombardia
|
Milano
|
17.658
|
8,4%
|
61
|
Lombardia
|
Brescia
|
2.305
|
8,2%
|
62
|
Sardegna
|
Oristano
|
247
|
8,2%
|
63
|
Marche
|
Pesaro
|
845
|
8,1%
|
64
|
Sicilia
|
Caltanisetta
|
523
|
7,8%
|
65
|
Puglia
|
Lecce
|
1.079
|
7,2%
|
66
|
Lombardia
|
Varese
|
935
|
7,1%
|
67
|
Lazio
|
Roma
|
26.694
|
6,8%
|
68
|
Lombardia
|
Lodi
|
565
|
6,8%
|
69
|
Emilia-Romagna
|
Ferrara
|
1.532
|
6,7%
|
70
|
Liguria
|
Genova
|
6.677
|
6,2%
|
71
|
Lombardia
|
Mantova
|
660
|
5,7%
|
72
|
Veneto
|
Venezia
|
2.854
|
5,2%
|
73
|
Lazio
|
Viterbo
|
717
|
5,1%
|
74
|
Liguria
|
La Spezia
|
994
|
4,9%
|
75
|
Campania
|
Salerno
|
924
|
4,6%
|
76
|
Emilia-Romagna
|
Bologna
|
4.277
|
4,4%
|
77
|
Sicilia
|
Messina
|
1.742
|
4,0%
|
78
|
Campania
|
Napoli
|
5.850
|
3,6%
|
79
|
Basilicata
|
Matera
|
431
|
3,4%
|
80
|
Puglia
|
Brindisi
|
656
|
3,2%
|
81
|
Puglia
|
Foggia
|
1.081
|
2,9%
|
82
|
Abruzzo
|
Pescara
|
1.158
|
2,2%
|
83
|
Campania
|
Benevento
|
408
|
1,9%
|
84
|
Campania
|
Avellino
|
337
|
1,9%
|
85
|
Sicilia
|
Trapani
|
598
|
1,8%
|
86
|
Puglia
|
Bari
|
3.079
|
1,5%
|
87
|
Basilicata
|
Potenza
|
372
|
-0,6%
|
88
|
Piemonte
|
Asti
|
751
|
-0,9%
|
89
|
Abruzzo
|
L’Aquila
|
619
|
-1,0%
|
90
|
Veneto
|
Padova
|
2.468
|
-1,2%
|
91
|
Lombardia
|
Bergamo
|
1.480
|
-1,9%
|
92
|
Toscana
|
Firenze
|
3.342
|
-2,2%
|
93
|
Piemonte
|
Cuneo
|
534
|
-2,7%
|
94
|
Sicilia
|
Siracusa
|
1.191
|
-3,8%
|
95
|
Lombardia
|
Como
|
1.011
|
-3,8%
|
96
|
Calabria
|
Crotone
|
341
|
-6,7%
|
97
|
Valle d’Aosta
|
Aosta
|
274
|
-10,1%
|
98
|
Molise
|
Isernia
|
109
|
-10,2%
|
99
|
Sicilia
|
Enna
|
168
|
-12,9%
|
100
|
Friuli- Venezia Giulia
|
Gorizia
|
ND
|
ND
|
101
|
Friuli- Venezia Giulia
|
Trieste
|
ND
|
ND
|
102
|
Lombardia
|
Monza
|
ND
|
ND
|
103
|
Marche
|
Fermo
|
ND
|
ND
|
104
|
Puglia
|
Barletta-Andria-Trani
|
ND
|
ND
|
105
|
Sardegna
|
Sud Sardegna
|
ND
|
ND
|
106
|
Trentino
|
Bolzano
|
ND
|
ND
|
107
|
Trentino
|
Trento
|
ND
|
ND
|
Centro studi Abitare Co.
