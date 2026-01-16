Immobiliare, mercato residenziale in crescita ma la Campania arretra

Nei primi 9 mesi del 2025, il mercato immobiliare residenziale in Italia continua a mostrare segnali di dinamismo, raggiungendo 548.287 compravendite (+9,1% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno).
Anche la Campania ha registrato un aumento delle compravendite del +4,9% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, un dato che posiziona però la regione al 18° posto per variazione percentuale. Ma quali sono le città capoluogo con il mercato residenziale più attivo nella regione?
Secondo l’analisi di Abitare Co., società di intermediazione e servizi immobiliari specializzata in nuove costruzioni, Caserta è la città più vivace (+13,2%), seguita da Salerno (+4,6%), Napoli (+3,9%), Benevento e Avellino, entrambe con una crescita del +1,9%.
 
Il confronto tra i capoluoghi a livello nazionale
Secondo l’analisi di Abitare Co., da gennaio a settembre 2025 ben 83 città capoluoghi di provincia hanno chiuso in positivo. Tra le più vivaci spiccano Frosinone (+45,1%), Sondrio (+34,6%) e Belluno (+34,4%), seguite da Grosseto (+29,3%), Catanzaro (+26,5%), Campobasso (+25,7%), Siena (+25,6%), Imperia (+22,8%), Pavia (+21,4%) e Massa (+21,3%).
Se si guarda alla classifica nazionale, le città della Campania restano fuori dalle prime dieci posizioni: Caserta occupa la 38esima posizione, seguita da Salerno (75esima), Napoli (78esima), Benevento (83esima) e Avellino (84esima).
Regione
Città capoluogo
Compravendite
I sem. 2025
Var. % I sem. 2025 / I sem. 2024
Campania
Caserta
674
13,2%
Campania
Salerno
924
4,6%
Campania
Napoli
5.850
3,6%
Campania
Benevento
408
1,9%
Campania
Avellino
337
1,9%
TOTALE CAMPANIA
31.447
4,9%
*Fonte: Elaborazione Abitare Co. su base dati Osservatorio Mercato Immobiliare (OMI) – Agenzia delle Entrate. Non sono disponibili i dati per alcuni capoluoghi (Monza, Gorizia, Trieste, Bolzano, Trento, Fermo, Barletta-Andria-Trani, Sud Sardegna) e per la regione Trentino-Alto-Adige. I dati relativi alla provincia di Massa-Carrara si riferiscono esclusivamente al capoluogo di Massa.
Compravendite
Gen. – Sett. 2025
Var. % Gen. – Sett. 2025 / Gen. – Sett. 2024
Var. % Gen. – Sett. 2025 / Gen. – Sett. 2024
1
 UMBRIA
8.110
15,5%
2
 TOSCANA
37.111
14,1%
3
 FRIULI-VENEZIA GIULIA
7.828
14,0%
4
 LAZIO
52.905
12,7%
5
 EMILIA-ROMAGNA
48.643
12,6%
6
 MARCHE
12.641
11,5%
7
 CALABRIA
12.989
11,4%
8
 PIEMONTE
50.280
11,3%
8
 VENETO
47.800
11,3%
10
 LIGURIA
20.296
10,4%
11
 LOMBARDIA
115.309
10,1%
12
 SARDEGNA
13.622
8,6%
13
 MOLISE
2.538
8,5%
14
 ABRUZZO
11.998
7,8%
15
 PUGLIA
31.489
6,4%
16
 SICILIA
38.581
6,3%
17
 VALLE D’AOSTA
1.770
5,0%
18
 CAMPANIA
31.447
4,9%
19
 BASILICATA
2.933
1,4%
20
TRENTINO-ALTO ADIGE
ND
ND
 
ITALIA
548.287
9,1%
Centro studi Abitare Co.
*Fonte: Elaborazione Abitare Co. su base dati Osservatorio Mercato Immobiliare (OMI) – Agenzia delle Entrate. Non sono disponibili i dati per alcuni capoluoghi (Monza, Gorizia, Trieste, Bolzano, Trento, Fermo, Barletta-Andria-Trani, Sud Sardegna) e per la regione Trentino-Alto-Adige. I dati relativi alla provincia di Massa-Carrara si riferiscono esclusivamente al capoluogo di Massa.
#
Regione
Città capoluogo
Compravendite
Gen. – Sett. 2025
Var. % Gen. – Sett. 2025 / Gen. – Sett. 2024
1
Lazio
Frosinone
322
45,1%
2
Lombardia
Sondrio
254
34,6%
3
Veneto
Belluno
422
34,4%
4
Toscana
Grosseto
982
29,3%
5
Calabria
Catanzaro
738
26,5%
6
Molise
Campobasso
479
25,7%
7
Toscana
Siena
503
25,6%
8
Liguria
Imperia
449
22,8%
9
Lombardia
Pavia
956
21,4%
10
Toscana
Massa
602
21,3%
11
Marche
Ascoli Piceno
326
21,2%
12
Toscana
Pistoia
828
20,9%
13
Emilia-Romagna
Modena
1.902
20,6%
14
Lazio
Rieti
389
20,4%
15
Umbria
Terni
1.106
20,2%
16
Calabria
Vibo Valentia
190
18,9%
17
Friuli- Venezia Giulia
Pordenone
570
18,4%
18
Piemonte
Alessandria
1.168
18,0%
19
Sardegna
Nuoro
193
17,1%
20
Emilia-Romagna
Rimini
1.437
16,7%
21
Piemonte
Novara
1.206
16,7%
22
Emilia-Romagna
Ravenna
2.162
16,6%
23
Emilia-Romagna
Parma
1.281
16,4%
24
Marche
Macerata
362
16,3%
25
Abruzzo
Chieti
512
15,7%
26
Toscana
Arezzo
849
15,6%
27
Calabria
Cosenza
548
15,4%
28
Toscana
Livorno
1.685
15,4%
29
Puglia
Taranto
1.727
15,4%
30
Umbria
Perugia
1.721
15,3%
31
Veneto
Treviso
1.054
14,9%
32
Friuli- Venezia Giulia
Udine
1.229
14,9%
33
Piemonte
Vercelli
554
14,8%
34
Calabria
Reggio Calabria
877
14,8%
35
Lazio
Latina
1.013
14,3%
36
Sardegna
Sassari
1.059
14,1%
37
Veneto
Vicenza
1.306
13,3%
38
Campania
Caserta
674
13,2%
39
Emilia-Romagna
Piacenza
2.196
13,1%
40
Veneto
Verona
2.694
12,9%
41
Sicilia
Agrigento
536
12,5%
42
Piemonte
Biella
627
12,4%
43
Sicilia
Catania
3.060
12,2%
44
Toscana
Prato
1.657
12,1%
45
Sardegna
Cagliari
1.408
12,0%
46
Emilia-Romagna
Forlì
1.114
11,4%
47
Piemonte
Verbania
318
11,1%
48
Lombardia
Cremona
816
10,9%
49
Lombardia
Lecco
479
10,4%
50
Veneto
Rovigo
558
10,2%
51
Toscana
Pisa
1.134
10,2%
52
Piemonte
Torino
11.586
10,0%
53
Marche
Ancona
1.032
9,9%
54
Abruzzo
Teramo
347
9,9%
55
Emilia-Romagna
Reggio Emilia
1.875
9,6%
56
Sicilia
Ragusa
820
9,3%
57
Toscana
Lucca
826
9,3%
58
Sicilia
Palermo
5.141
9,1%
59
Liguria
Savona
617
8,8%
60
Lombardia
Milano
17.658
8,4%
61
Lombardia
Brescia
2.305
8,2%
62
Sardegna
Oristano
247
8,2%
63
Marche
Pesaro
845
8,1%
64
Sicilia
Caltanisetta
523
7,8%
65
Puglia
Lecce
1.079
7,2%
66
Lombardia
Varese
935
7,1%
67
Lazio
Roma
26.694
6,8%
68
Lombardia
Lodi
565
6,8%
69
Emilia-Romagna
Ferrara
1.532
6,7%
70
Liguria
Genova
6.677
6,2%
71
Lombardia
Mantova
660
5,7%
72
Veneto
Venezia
2.854
5,2%
73
Lazio
Viterbo
717
5,1%
74
Liguria
La Spezia
994
4,9%
75
Campania
Salerno
924
4,6%
76
Emilia-Romagna
Bologna
4.277
4,4%
77
Sicilia
Messina
1.742
4,0%
78
Campania
Napoli
5.850
3,6%
79
Basilicata
Matera
431
3,4%
80
Puglia
Brindisi
656
3,2%
81
Puglia
Foggia
1.081
2,9%
82
Abruzzo
Pescara
1.158
2,2%
83
Campania
Benevento
408
1,9%
84
Campania
Avellino
337
1,9%
85
Sicilia
Trapani
598
1,8%
86
Puglia
Bari
3.079
1,5%
87
Basilicata
Potenza
372
-0,6%
88
Piemonte
Asti
751
-0,9%
89
Abruzzo
L’Aquila
619
-1,0%
90
Veneto
Padova
2.468
-1,2%
91
Lombardia
Bergamo
1.480
-1,9%
92
Toscana
Firenze
3.342
-2,2%
93
Piemonte
Cuneo
534
-2,7%
94
Sicilia
Siracusa
1.191
-3,8%
95
Lombardia
Como
1.011
-3,8%
96
Calabria
Crotone
341
-6,7%
97
Valle d’Aosta
Aosta
274
-10,1%
98
Molise
Isernia
109
-10,2%
99
Sicilia
Enna
168
-12,9%
100
Friuli- Venezia Giulia
Gorizia
ND
ND
101
Friuli- Venezia Giulia
Trieste
ND
ND
102
Lombardia
Monza
ND
ND
103
Marche
Fermo
ND
ND
104
Puglia
Barletta-Andria-Trani
ND
ND
105
Sardegna
Sud Sardegna
ND
ND
106
Trentino
Bolzano
ND
ND
107
Trentino
Trento
ND
ND
Centro studi Abitare Co.
*Fonte: Elaborazione Abitare Co. su base dati Osservatorio Mercato Immobiliare (OMI) – Agenzia delle Entrate. Non sono disponibili i dati per alcuni capoluoghi (Monza, Gorizia, Trieste, Bolzano, Trento, Fermo, Barletta-Andria-Trani, Sud Sardegna) e per la regione Trentino-Alto-Adige. I dati relativi alla provincia di Massa-Carrara si riferiscono esclusivamente al capoluogo di Massa.

