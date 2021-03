Immobiliare, rafforzata partnership tra Tecnocasa e Bakeca.

Bakeca.it, uno dei principali siti di annunci a livello nazionale, è lieta di annunciare il rinnovo della partnership con Tecnomedia srl, società di servizi del Gruppo Tecnocasa, azienda leader in Europa nel franchising immobiliare.

L’accordo è garanzia di qualità e sicurezza per gli utenti che stanno cercando una nuova abitazione: i contenuti selezionati e garantiti, assieme al ventaglio di servizi che Tecnomedia mette a disposizione delle agenzie grazie all’ADVmediapack, sono una proposta di assoluto valore in un contesto complesso come quello attuale.

L’offerta immobiliare di Bakeca.it, circa 600.000 annunci tra immobili in affitto e in vendita, si fa ancora più qualitativa ed attrattiva, consolidandosi come punto di riferimento nello sfidante panorama immobiliare italiano.

Parimenti, Tecnomedia rinsalda la propria offerta di soluzioni per le reti del Gruppo Tecnocasa grazie al canale Bakeca.it, garantendo ulteriore visibilità e incrementando le opportunità di contatto per le Agenzie della propria Rete.

“Il rinnovo della partnership con il Gruppo Tecnocasa consolida il nostro obiettivo primario di fornire contenuti di qualità agli utenti: annunci di livello, sicurezza e servizi innovativi per chi sta cercando una nuova casa” ha dichiarato Stefano Pavignano, amministratore delegato di Bakeca.it

“Il proseguimento della partnership con Bakeca.it, permette di offrire alle agenzie immobiliari del Gruppo Tecnocasa, ancora una volta nuove e ulteriori opportunità commerciali e possibilità di interazione con i clienti.” – dichiara Alessandro Caglieris, Amministratore Delegato di Tecnomedia – “Il Gruppo Tecnocasa insieme a Bakeca.it, continua la sua strategia di comunicazione omnicanale a vantaggio delle agenzie ma soprattutto del cliente finale.