Italy Sotheby’s International Realty da record a Capri

La vendita più recente è stata quella della Villa del celebre architetto Matteo Thun e della moglie Susanne, che hanno ristrutturato lo splendido immobile con vista su Marina Piccola prima della trattativa. Ma l’elenco delle proprietà gestite e vendute a Capri da Italy Sotheby’s International Realty è da record e costellato di nomi noti: arrivano a una ventina, infatti, gli immobili transati dalla società protagonista nel settore immobiliare di lusso in Italia e nel mondo negli ultimi anni, per un valore di oltre 100 milioni di euro.

“In questo lasso di tempo abbiamo intermediato la quasi totalità degli immobili sopra i 5 milioni di euro, concludendo le uniche operazioni sopra i 10 milioni di euro nell’isola negli ultimi anni” commenta Lodovico Pignatti Morano, Managing Partner di Italy Sotheby’s International Realty.

Sabrina Majello, Head of Sales dell’ufficio di Napoli e profonda conoscitrice dall’area e volto della zona di Napoli Capri e Costiera aggiunge “Capri affascina per le bellezze naturali, per la storia, la cultura e anche per la mondanità di cui è catalizzatrice. Inoltre è ormai sempre di più meta prediletta dagli stranieri per l’estrema riservatezza e sicurezza che offre l’isola.”

Oltre a ville di design come quella riqualificata da Matteo e Susanne Thun, nel portafoglio caprese di Italy Sotheby’s International Realty ci sono state ville storiche, iconiche come La Casa Solitaria a Pizzolungo, monumento nazionale, progettata da Edwin Cerio e La Casupola di Tragara anch’essa opera di Cerio dei primi del Novecento, quelle in posizione di prestigio per vicinanza alla Piazzetta, cuore pulsante dell’isola – Villa L’Ara, Villa Shangri-La e Villa Paradiso – ma anche rarissime dimore pied dans l’eau come Villa La Cisterna nella celebre via Krupp a Marina Piccola e Villa Bismark a Marina Grande. Notevole anche Casa Trasillo ad Anacapri, con una tra le vedute più spettacolari dell’isola. Non mancano proprietà appartenute a personaggi noti del jet set come la Villa Quattro Venti e strutture alberghiere come il Capri Hotel, che ha riaperto a fine marzo dopo un importante intervento di restauro curato nei dettagli dai nuovi proprietari Graziella Buontempo e Arnaud Lacombe, e che è diventata la nuova meta delle notti capresi grazie all’apertura al suo interno del locale “Rumore”.

Transazioni che, negli anni più recenti, “hanno contribuito a una nuova immagine dell’isola, più internazionale” continuano Lodovico Pignatti Morano e Sabrina Majello. “Osservando i cambiamenti da vicino e da un punto di vista privilegiato, abbiamo riscontrato una crescita esponenziale dei buyer stranieri – oggi pari al 70% del totale dei compratori – che a Capri trovano un’eleganza senza tempo. In particolare, nel 2022-2023 il 50% delle richieste sono arrivate da americani, mentre l’altra metà da nord Europei e Italiani”.

Tra le proprietà attualmente in vendita, la celebre Villa 4 Colonne, un’imponente dimora storica che regna sovrana sulla famosa via Tragara, e La Villa Camarella e Timberina monumentale complesso immerso nel verde con vista sul Golfo, dove si trova una camera da letto in cui era consueto ospite Totò.