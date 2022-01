Mutuonline.it: il mercato immobiliare non risente della pandemia. Prezzi al metro quadro + 8%.

Crescono i prezzi degli immobili residenziali a fine 2021, facendo rilevare una vera e propria impennata con i valori più alti dell’anno. Nell’ultimo mese il prezzo medio al metro quadro in Italia è passato da 1.887 €/mq di novembre a 2.044 €/mq di dicembre (+8%).

Nel 2021 le case più costose sono nel centro Italia (2.125 €/mq), non troppo lontano dalla media italiana (1.963 €/mq) troviamo il nord Italia (1.965 €/mq) mentre il Sud i prezzi si attestano sui 1.581 €/mq. Fanalino di coda le Isole, che pur guadagnando punti rispetto al 2020 (1.329 €/mq nel 2020 la media di prezzo al metro quadro), si stabilizzano sui 1.413 €/mq. Lo scostamento maggiore rispetto allo scorso anno si registra al Sud, dove i prezzi delle case sono calati del 10%.

Analizzando i prezzi al metro quadro per regione e per provincia, si rileva come le case più costose si trovino in Trentino (2940 €/mq), seguito dal Lazio (2.670 €/mq) e dalla Lombardia (2.196 €/mq). La regione d’Italia dove comprare casa costa di meno è la Calabria, con un prezzo medio al metro quadro per una casa di 1.060 €, seguita dall’Umbria (1.259 €/mq) e dalla Sicilia (1.329 €/mq).

Se andiamo nel dettaglio delle città, il mercato più costoso d’Italia è Milano (2.870 €/mq), seguito da Roma (2.806 €/mq) e da Firenze (2.425 €/mq). Per contro, la città dove acquistare casa costerebbe meno in assoluto è Reggio Calabria, con un prezzo medio di 941 € al metro quadro.

La corsa verso case più spaziose e confortevoli

La pandemia ha fatto riscoprire l’importanza di avere un’abitazione più comoda e ampia, con spazi destinati al lavoro o ad altre attività, specialmente per le prime case.

Lo testimoniano i dati dell’Osservatorio, che rivelano come gli italiani desiderano case più grandi rispetto agli anni scorsi.

L’Osservatorio rileva nuovi record storici dal 2010 sulle metrature medie delle case vendute in Italia secondo i dati di MutuiOnline.it: si passa dal minimo registrato nel 2012, 111,15 mq, ai 122,42 mq del 2021, il massimo storico registrato dall’Osservatorio immobiliare. Le regioni dove si comprano case con metrature maggiori sono la Calabria (144,61 mq), la Sicilia (135,61 mq) e il Veneto (134,79 mq). Se invece analizziamo le singole città, Reggio Calabria è in testa per far registrare le abitazioni con la metratura più ampia d’Italia (180,68 mq), staccando di quasi 50 mq la seconda città dove si acquistano case più grandi, Palermo con 134,63 mq.

Campobasso (108,17 mq), Trieste (108,30 mq) e Milano (108,52 mq) le città del Paese dove si vendono case con metrature minori.