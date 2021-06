Napoli, Capri ed Ischia tornano a far sognare gli italiani. Italy Sotheby’s International Realty +40% di fatturato rispetto al 2020.

Un triangolo, ideale, che racconta la storia, la cultura e la bellezza del nostro Paese.

Napoli, città d’arte dalle mille sfaccettature, Capri, con i suoi Faraglioni conosciuti in tutto il mondo, e Ischia, isola vulcanica ricca di sorgenti termali, sono le mete più richieste tra Costiera Amalfitana e Golfo prospiciente. Qui, nel primo semestre del 2021 Italy Sotheby’s International Realty, leader nel settore immobiliare di lusso, ha registrato +40% di fatturato rispetto allo scorso anno, con un picco del 60% per la sola Capri e una considerevole maggioranza di acquirenti italiani.

«Dopo anni di clientela internazionale, negli ultimi mesi abbiamo riscontrato un forte aumento di interesse anche da parte degli italiani che, in alcune di queste località, sono stati i principali acquirenti – commenta Clemente Pignatti Morano, Managing Partner di Italy Sotheby’s International Realty. Con buona parte delle proprietà aperte per la stagione, giugno, in particolare, si sta confermando un mese cruciale per le visite, con un progressivo ritorno dei buyers internazionali grazie alla diffusione delle vaccinazioni e alla conseguente facilità di spostamento. Gli italiani che desiderano trascorrere le vacanze in ville private riportano invece alla ribalta le lunghe estati in cui si riceveva in casa, confermando la voglia di riservatezza che ha già caratterizzato l’estate 2020».

Le proprietà vendute a Capri, perla del Mediterraneo

Ville con vista mozzafiato e proprietà storiche. Negli ultimi mesi Italy Sotheby’s International Realty ha concluso numerose trattative nell’isola di Capri, con transazioni milionarie dai 3.000.000 ai 6.000.000 euro.

È stata venduta ad acquirenti italiani Villa Trasillo, caratterizzata da elementi architettonici tipici dell’isola quali: portali in maiolica decorata, stucchi e scorci aperti sul mare.

Un’altra tra le proprietà di rilievo è la villa appartenuta alla famiglia Cerio – ingegneri, scrittori e naturalisti italiani del ‘900 – acquistata da compratori americani. La proprietà, nel centro di Capri, domina la via più famosa e significativa dell’isola, via Tragara, di cui conserva lo spirito e il tipico colore rosso pompeiano.

Due le trattative concluse negli ultimi mesi a Marina Piccola: una villa acquistata da italiani completamente immersa nel verde, con una cappella interna e vista sui Faraglioni; l’altra con una pineta privata e un giardino panoramico con affacci sul mare.

Le proprietà in vendita: dalla villa di Totò alla dimora storica dove visse Oscar Wilde, fino al nuovo sviluppo “Villa degli Ammiragli”

Del portfolio campano di Italy Sotheby’s International Realty, fanno parte 58 proprietà, gestite dalla broker Sabrina Majello, di cui 24 nella zona di Napoli, 19 a Capri, 4 a Ischia e 11 in Costiera.

Tra queste la dimora che fu abitata da Oscar Wilde a Napoli nella suggestiva Posillipo con viste sul Vesuvio e su tutto il Golfo.

Sempre a Napoli, si trova il nuovo sviluppo “Villa degli Ammiragli”, noto anche come Villa Nike, per decenni residenza degli ammiragli statunitensi nel capoluogo campano.

A Capri è in vendita una monumentale dimora composta da Villa Camarella e Villa Timberina, entrambe in stile caprese e realizzate, insieme al grande giardino, dal regista e produttore cinematografico Carlo Ludovico Bragaglia.

Villa Camarella si sviluppa su tre piani per un totale di 800 mq. Il piano terra ospita due grandi saloni di rappresentanza che affacciano su porticati e patii, due sale da pranzo, cucina, bagno e locali di servizio. Al primo piano ci sono quattro camere da letto, ognuna con bagno en suite e cabina armadio, oltre che un ampio terrazzo panoramico che domina il Golfo di Napoli. L’appartamento padronale si trova al secondo piano, mentre al terzo oltre ad altre stanze trova respiro un altro terrazzo, con vista a 360 gradi. Di particolare fascino la camera da letto nella quale era consueto ospite il principe Antonio De Curtis, più noto come Totò.

Cinque camini e quattro grandi stufe in maiolica arredano gli spazi della villa oltre ad un grande forno in muratura nella cosiddetta ”Pizzeria”. La pavimentazione nella zona di rappresentanza è in mosaico di marmi intarsiati, mentre nelle camere è in maiolica dell’epoca.

Villa Timberina, 400 mq con due terrazzi che vantano una vista infinita sul Golfo di Napoli, è stata costruita nel 1950 e riprende i tipici elementi strutturali dell’architettura caprese con uno stile più sobrio. Il piano terra è articolato in due appartamenti, a cui si aggiungono due grandi locali, uno adibito a palestra e l’altro attualmente utilizzato dai giardinieri con relativi portici e patii. Ai due livelli superiori si sviluppa un terzo appartamento con salone, cucina con dispensa e cinque camere da letto con bagno, cabine armadio e guardaroba.

A Ischia, Italy Sotheby’s International Realty propone una villa moresca d’autore firmata dall’istrionico architetto Sandro Petti che ha realizzato moltissime architetture iconiche dell’isola.

Con le sue forme morbide e armoniose, la proprietà si affaccia sullo spettacolo naturale del Castello Aragonese regalando da ogni ambiente scorci mozzafiato grazie alle grandi vetrate ad arco che fanno dialogare interno ed esterno. La villa si sviluppa su tre livelli, di cui il primo, indipendente, è composto da living con grande terrazzo, cucina e camera da letto e bagno. Una vera e propria “guest house”. Gli altri due piani costituiscono il corpo principale, con una suddivisione tipica delle ville di un tempo. Le camere, tutte con una splendida vista, accedono ad un meraviglioso giardino coltivato a rose.