Osservatorio Immobiliare Fiaip Napoli, presentazione giovedì 15 Hotel Oriente.

Arrivano notizie interessanti dal mercato immobiliare della città di Napoli. L’evoluzione delle esigenze di chi cerca casa, le dinamiche che influenzano i prezzi e gli scenari futuri del mondo del mattone saranno al centro della presentazione dell’ “Osservatorio Immobiliare Fiaip Napoli”, in programma giovedì 15 luglio alle ore 16.30 all’Hotel Oriente, in via Diaz 44 a Napoli.

L’evento è organizzato dalla sede napoletana della Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali. A fare gli onori di casa il presidente Claudio Matarazzo, sarà lui ad introdurre i temi della giornata. Spiegano le importanti novità dell’iniziativa, pronta a fare da spartiacque dal modo di operare pre-pandemia e di quello che sarà invece il futuro del ruolo degli agenti immobiliari una volta lasciata alle spalle i tempi dell’emergenza.

Ad accrescere l’importanza dell’evento la presenza del presidente nazionale della Fiaip Gian Battista Baccarini, al quale spetterà il compito di fare il punto sul momento attraversato dalla categoria. Ad elencare i passi in avanti fatti per consentire di utilizzare nel migliore dei modi tutti gli strumenti messi a disposizione dallo Stato Italiano negli ultimi mesi.

Ad entrare nel merito dei numeri sarà Mario Condò de Satriano, presidente del Centro Studi Fiaip che quotidianamente è in contatto con i numeri che emergono dall’analisi delle transazioni effettuate per tutte le tipologie immobiliari.

Ad arricchire il parterre il segretario Fiaip Fabrizio Segalerba, il presidente Confassociazioni immobiliari Paolo Righi. A rappresentare la regione Campania il presidente regionale Salvatore Mirabile.

Oltre a fare il punto sui valori di mercato, focalizzando l’attenzione sulle zone che da sempre risultano maggiormente attenzionate, la presentazione dell’ “Osservatorio Immobiliare Fiap Napoli” sarà l’occasione giusta per analizzare anche agli altri settori collegati come quello dei mutui e delle costruzioni. Con il direttore generale Roberto Bassani, è prevista la presenza di Alessandro Bonucci Condirettore Generale di Auxilia Finance e di Federica Brancaccio presidente dell’associazione costruttori edili di Napoli.