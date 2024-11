- pubblicità -

Premida ad Arkeda. Dal 29 novembre al 1 dicembre, il produttore di finestre e serramenti in PVC e in Alluminio di Marcianise sarà alla Mostra d’Oltremare, a Napoli. Con 8mila metri quadrati di esposizione, oltre 11mila professionisti da tutta Italia, convegni, workshop e laboratori, Arkeda è il più importante salone dell’architettura, dell’edilizia, del design e dell’arredo al centro del Mediterraneo.

“Accoglieremo gli operatori del settore nel nostro stand (519) al Padiglione 5 – dichiara l’ingegnere Emilio Liquori, amministratore della società –, a cui presenteremo, in anteprima, il Catalogo PVC/Alluminio 2025: un’opportunità unica per scoprire le ultime tendenze su finestre e serramenti; conoscere i nostri prodotti e le loro caratteristiche tecniche; parlare con esperti e trovare le soluzioni più adatte alle loro esigenze”. E dal “palco” di Arkeda Premida lancerà anche un profilo destinato a rivoluzionare il mondo delle finestre: l’Avenir Connect.

“La linea Connect – rivela l’ingegnera Maria Venosa, plant manager Premida – supera la vecchia disputa tra il PVC e l’Alluminio. Basato sul sistema AluConnect del nostro premium partner VEKA, Avenir Connect ha un cuore in PVC in un’armatura di Alluminio. Il polimero svolge la funzione di taglio termico, mentre il metallo dona eleganza e robustezza al profilo”. La sua natura ibrida consente di realizzare serramenti di grandi dimensioni con la stabilità e la resistenza tipiche dell’alluminio e le eccellenti prestazioni di isolamento termico e acustico del PVC. “Il Connect – aggiunge Vincenzo Liquori, direttore commerciale Premida – riduce i consumi energetici, con un notevole risparmio in bolletta e un minore impatto ambientale, e migliora il comfort abitativo e la sicurezza di case, uffici, negozi ed edifici industriali. Siamo i primi in Campania e tra i primi in Italia a poterlo offrire ai nostri clienti”. Premida (https://www.premida.it/) dispone di un’ampia gamma di prodotti adatti a tutti i contesti urbani e architettonici: soluzioni su misura per ogni condizione strutturale e per ogni richiesta estetica o funzionali, anche la più esigente. Lavora con la cura nei dettagli di una bottega artigiana e i tempi, la professionalità e la convenienza di una grande realtà aziendale.