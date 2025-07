Residenze marittime da sogno: quattro località sono in Campania

- pubblicità -

Mare cristallino, locali esclusivi e immobili da sogno: il Mediterraneo, con le sue coste iconiche e le sue località d’élite, rimane una delle destinazioni più ambite. Non si tratta solo di turismo occasionale: cresce infatti il numero di chi sceglie (e si può permettere) di acquistare un appartamento o una villa in queste mete esclusive. Quanto costa acquistare una proprietà nelle zone più lussuose del Mediterraneo? E chi sono i principali acquirenti?

Abitare Co., società di servizi immobiliari specializzata nelle nuove costruzioni residenziali, ha svolto un’indagine che alla fine ha individuato 20 località marittime di lusso tra Italia ed estero analizzando il prezzo medio per l’acquisto di un’abitazione o di una villa luxury vista mare: sul podio delle mete più costose troviamo le francesi Cap Ferrat (18.500 a mq.) e Saint Tropez (16.800 a mq.) e l’italiana Portofino (15.800 a mq.). Prezzi che possono raggiungere i 43.500 € a mq a Cap Ferrat e 38.500 a Saint Tropez per le ville più esclusive vista mare.

E gli acquirenti? Nelle località del Bel Paese più esclusive, la maggior parte di chi acquista un’abitazione è rappresentata da clienti italiani: a Portofino il 65% degli acquisti è effettuato da italiani; a Porto Cervo la quota italiana si attesta al 60%, mentre a Positano sale all’80%. Situazione opposta si registra all’estero, dove la domanda è trainata da acquirenti internazionali: a Cap Ferrat, solo l’8% delle compravendite riguarda residenti locali, contro un netto 92% di clienti stranieri. Dati simili emergono anche a Mykonos (90% di acquirenti stranieri) e Formentera (85%).

Portofino sul podio insieme alle due francesi Cap Ferrat e Saint Tropez

Costa Azzurra e Provenza mantengono il loro status iconico, con mete come Cap Ferrat, prima in classifica tra le destinazioni più di lusso su Mediterraneo, con abitazioni che costano in media 18.500 €/mq, seguita da Saint Tropez (16.800 €/mq). Cap Ferrat e Saint Tropez sono anche le due località che più di tutte hanno registrato negli ultimi 5 anni la crescita maggiore, rispettivamente del +40% e del +30,2%.

Anche il gioiello italiano Portofino sale sul podio delle mete più di prestigio a livello internazionale, con un prezzo medio intorno ai 15.800 €/mq (+15% negli ultimi 5 anni), con punte che arrivano fino a 27.500 €/mq per ville di lusso vista mare. Il piccolo Comune della Riviera di Levante con meno di 400 abitanti, negli ultimi dieci anni ha registrato una media annua di 12 case vendute; insomma, pochissima offerta per una domanda sempre più alta. Tutte le altre mete hanno valori al di sotto dei 10.000 €/mq., ovviamente per quanto concerne gli appartamenti.

Anche la Campania si conferma tra le mete preferite del turismo di lusso, primeggiando in classifica con quattro località iconiche ed esclusive: Positano (quinto posto con 8.200€/mq), Capri, al settimo posto parimerito con Amalfi (7.900 €/mq), e Anacapri (diciottesimo posto con 5.700€/mq).

Baleari con Formentera si posizionano al sesto posto della classifica di Abitare Co. Da anni amatissime da vip e sportivi, le due regine delle Baleari sono tra le mete preferite per l’acquisto di una seconda casa con numeri da record: dai 8.100 €/mq. di Formentera ai prezzi medi per un appartamento), sino a oltre 26mila euro al metro quadro per le ville più di lusso. Poi c’è Mykonos, meta evergreen della movida internazionale, dove gli appartamenti hanno un prezzo medio di 6.100€/mq. e dove le ville top registrano un prezzo di quasi 24mila euro al metro quadrato. Per chi cerca il lusso ma anche il divertimento, LeBaleari consi posizionano al sesto posto della classifica di Abitare Co. Da anni amatissime da vip e sportivi, le due regine delle Baleari sono tra le mete preferite per l’acquisto di una seconda casa con numeri da record: dai 8.100 €/mq. di Formentera ai 7.700€/mq. di Ibiza (),Poi c’è, meta evergreen della movida internazionale, dove gli appartamenti hanno un prezzo medio di 6.100€/mq. e

Quanto costa invece acquistare una villa luxury vista mare? Costa Azzurra e Provenza regine indiscusse del lusso, qui i prezzi superano i 40.000 € /mq

Chi è alla ricerca di ville vista mare con servizi esclusivi deve fare i conti con un mercato in forte rialzo. Qui le proprietà con affacci panoramici, piscine private, spa, accessi diretti alla spiaggia, parchi e giardini privati più altri comfort di alto livello, raggiungono picchi fino a 43.500 €/mq per Cap Ferrat, seguita da Saint Tropez con 38.500 €/mq e Cannes, che raggiunge i 28.500 €/mq. In rarissimi casi (non conteggiati) in queste aree si toccano i 70mila euro al metro quadro.

Sempre guardando alle ville da sogno, i prezzi scendono leggermente quando si tratta delle mete italiane, con Portofino con 27.000 €/mq, seguita da Capri con 25.400 €/mq, Forte dei Marmi con 24.250 €/mq e Positano con 23.700 €/mq.

Vista la tendenza dei milionari internazionali a puntare sul nostro Paese, anche per motivi fiscali, è facile prevedere che i prezzi di queste vere e proprie perle del lusso che si celano fra le nostre isole e coste di maggior pregio, saliranno ancora negli anni a venire.

Prezzo medio €/mq. (nuovo+usato) Prezzi: var. % a cinque anni Prezzo Top ville €/mq # Località Nazione 1 Cap Ferrat Francia 18.500 +40,1 43.500 2 Saint Tropez Francia 16.800 +30,2 38.500 3 Portofino Italia 15.800 +15,6 27.500 4 Porto Cervo Italia 8.600 +11,3 18.150 5 Positano Italia 8.200 +16,2 23.700 6 Formentera Spagna 8.100 +9,8 27.700 7 Capri Italia 7.900 +10,4 25.400 7 Amalfi Italia 7.900 +11,5 19.600 9 Porto Rotondo Italia 7.800 +10,2 14.300 10 Ibiza Spagna 7.700 +7,3 26.800 10 Forte dei Marmi Italia 7.700 +10,3 24.250 12 Roquebrun Cap Martin Francia 7.500 +25,8 36.200 13 Cannes Francia 7.400 +21,6 28.500 14 Le Lavandou Francia 6.800 +31,3 36.400 14 Santa Margherita Ligure Italia 6.800 +10,8 15.000 16 Mykonos Grecia 6.100 +16,7 23.900 17 Venezia Lido Italia 5.800 +11,3 8.100 18 Anacapri Italia 5.700 +10,5 17.300 18 Santorini Grecia 5.700 +12,6 14.500 20 Marbella Spagna 3.600 +6,8 13.800 Centro Studi Abitare Co.