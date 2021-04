Ricerca case a Napoli, cosa è cambiato dal pre-pandemia a oggi.

Casa.it presenta la classifica delle case più cercate a Napoli nei primi mesi del 2021 per zone, dimensioni, tipologie, numero di locali e prezzi.

L’analisi mette a confronto le visualizzazioni degli immobili su Casa.it nel primo bimestre del 2021, confrontandole con quelle dello stesso periodo del 2020, quindi pre-pandemia, nel capoluogo campano, per indagare come sia cambiata la domanda di case a Napoli nell’ultimo anno.

Ecco i principali risultati:

Le zone: Vomero – Arenella sale sul podio delle zone più cercate. Chiaiano – Piscinola – Marianella – Scampia è la zona che cresce di più nelle ricerche e guadagna più posizioni in classifica.

La classifica delle case più cercate su Casa.it nel primo bimestre del 2021 si apre con la zona Vomero – Arenella che, con +3% delle ricerche, guadagna una posizione rispetto allo scorso anno. Al secondo posto Montecalvario – Avvocata – San Giuseppe – Porto – Pendino – Mercato che scende di una posizione e registra un -31% di ricerche rispetto allo stesso periodo del 2020. Sul terzo gradino del podio Chiaia – Mergellina – San Ferdinando che rimane stabile in terza posizione pur segnando -30% nelle ricerche.

Al quarto posto Chiaiano – Piscinola – Marianella – Scampia, che sale di ben 3 posizioni e registra +37%. Rimangono stabili in quinta e sesta posizione, rispettivamente Rione Alto – Camaldoli, anche se registra un -22% di ricerche, e Posillipo – Marechiaro, che registra -8% di ricerche rispetto allo scorso anno. A segnare un calo importante è Fuorigrotta – Bagnoli che perde 3 posizioni e registra un -28%. Sale di due posizioni invece Materdei – Museo – Dante, che si posiziona all’ottavo posto e registra un +21% di ricerche. Al nono posto, scende di una posizione San Carlo Arena – Sanità – Stella, nonostante il +11% delle ricerche rispetto allo scorso anno. Al decimo posto la zona Pianura – Soccavo – Traiano, che scende di una posizione ma registra comunque un +3%.

Tipologie di casa: cresce l’interesse per l’attico-mansarda (+30% delle ricerche)

La metratura più cercata è quella tra i 51 e i 100 mq, che registra però un calo di ricerche rispetto al 2020 del -17%. Stabili al secondo e al terzo posto, rispettivamente, la fascia tra i 101 e i 150 mq (-7%) e quella tra i 26 e i 50 mq (-3%).

La tipologia più cercata resta l’appartamento, in calo del -13%. A suscitare interesse è invece l’attico/mansarda che guadagna una posizione rispetto allo stesso periodo dello scorso anno e registra un +30% di ricerche, superando la villa che scende al terzo posto (+14% di ricerche).

Gli appartamenti più cercati sono i trilocali, seguiti da bilocali e quadrilocali.

Prezzi: stabile la classifica delle fasce di prezzo più cercate in città per la vendita; per l’affitto sale in classifica la fascia da 201 a 400€

La fascia di prezzo più cercata va dai 100.001 ai 200.000 euro che registra un -12% rispetto allo scorso anno, al secondo posto la fascia che va dai 200.001 ai 300.000 euro che segna -41% delle ricerche e al terzo posto 50.001 ai 100.000 euro che registra -6%.

I prezzi degli affitti più ricercati rimangono quelli che vanno da 401 a 600 euro al mese con una crescita del +32%, al secondo posto quelli che vanno da 201 a 400 euro al mese, che crescono del +56% e guadagnano una posizione, e al terzo posto la fascia dai 601 agli 800 euro al mese, che registra un +17%.