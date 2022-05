SED, Salone Edilizia Digitale, da giovedì 5 a sabato 7 al Polo Fieristico A1Expo.

Perché una fiera dedicata al mondo delle costruzioni e alla filiera edile con un taglio sulla digitalizzazione e sulla transizione ecologica e bioedilizia.

L’edilizia, soprattutto alla luce degli incentivi che da ormai vari anni hanno dato nuova linfa al mercato delle costruzioni (SuperBonus 110 % su tutti) ma anche in vista dell’imminente decollo di tutti gli articolati progetti contenuti nel PNRR, è sempre più un settore strategico per la ripartenza del paese.

Il processo di transizione digitale ed ecologica poi fanno sì che tutto il comparto si trova ora, e ancora di più nei mesi e negli anni avvenire, a far fronte ad un cambiamento epocale.

Cambiamento che ha bisogno di essere accompagnato e sostenuto, in un’ottica di ricerca di nuovi modelli di business che possano rispondere plasticamente alle esigenze delle imprese di oggi.

Da qui il nome SED: Salone dell’Edilizia Digitale, sta ad unire tutto il comparto delle costruzioni insieme alle sfide di questo tempo, ecologiche e digitali.

Il SED, il Salone dell’Edilizia Digitale in programma a Caserta dal 5 al 7 Maggio prossimi sarà, a tutti gli effetti, la prima fiera dell’era post Covid: senza obbligo di Green Pass e senza mascherine al chiuso.

“Quando abbiamo scelto il claim La fiera della rinascita era quello che ci aspettavamo: una rinascita in tutti i sensi: dell’economia, di tutta la filiera produttiva dell’edilizia, ma anche una rinascita intesa come ritorno alla normalità” spiega Jacopo Masiero, project manager della fiera. “Garantiremo ad ogni modo una serie di misure, come l’areazione continua del padiglione, dispenser con gel per le mani, e un distanziamento minimo tra stand e sedute delle sale conferenze per far vivere a tutti un’esperienza di networking e business in serenità e sicurezza”. Numeroso il programma dei convegni e dei seminari, molti dei quali con rilascio di CFP. Tre le sale previste, una delle quali, interamente dedicata ad AIST, l’Associazione Italiana Software Tecnico che raggruppa alcune tra le più importanti software house italiane operanti nel campo dell’energetica, del calcolo strutturale e della sicurezza.

Tra gli altri eventi da segnalare quello organizzato da Blumatica venerdì 6 mattina dal titolo “Superbonus 110%: cosa cambia con l’ultima legge di bilancio 2022” e gli “Stati Generali del Cemento Armato” proposti da Soft.Lab venerdì 6 al pomeriggio.

Sarà presente al SED anche ISI – Ingegneria Sismica Italiana con l’evento dal titolo “Riqualificazione di edifici ed infrastrutture esistenti” e anche Codis con l’appuntamento “I nuovi Laboratori autorizzati per prove su strutture esistenti: certificazione del personale e dotazioni”.

Non mancheranno poi eventi sulla sicurezza, linee vita, digitalizzazione, BIM, edilizia e sud per approfondire tematiche legate al PNRR, alla transizione digitale ed ecologica. Sul sito della fiera è possibile visionare il programma completo degli eventi. Sul sito della manifestazione fieristica, all’indirizzo https://www.sededilizia.com/visita/, è possibile iscriversi gratuitamente e ricevere via mail il proprio biglietto nominale che darà diritto all’ingresso durante i tre giorni e la possibilità di assistere a tutti gli appuntamenti formativi. Il SED punta a coinvolgere tutto il mercato del Centro-Sud Italia della filiera dell’edilizia e delle costruzioni. Il salone sarà articolato su tre settori espositivi: Digitalizzazione e BIM, Materiali e soluzioni innovative, Attrezzature e macchinari. Durante la tre giorni previsto anche un nutrito programma eventi tra convegni, seminari e congressi, alcuni dei quali anche con rilascio di crediti formativi per professionisti. Tra i patrocinatori dell’evento spiccano il Consiglio Nazionale degli Ingegneri, il Consiglio Nazionale degli Architetti e il Collegio Nazionale dei Geometri, insieme ad una serie di associazioni di categoria ed altri enti.

