Tecnocasa, chi compra casa a Napoli.

Nella prima parte del 2020 il 98,5% delle persone che ha comprato casa a Napoli ha cittadinanza italiana, mentre solo nell’1,5% dei casi si tratta di stranieri (comunitari ed extracomunitari). Il primo semestre dell’anno è stato caratterizzato dalla comparsa della pandemia e da un lungo periodo di lockdown, ma nonostante questo non si registrano particolari cambiamenti rispetto al 2019 ed al 2018 quando gli acquisti da parte di stranieri si attestavano rispettivamente all’1,2% ed all’1,7%.

Per quanto riguarda gli acquirenti italiani, chi compra a Napoli nell’82,3% dei casi è già residente in città, il 13,4% arriva dalla provincia di Napoli ed il 4,3% proviene da altre province e da altre regioni. Si tratta di percentuali molto simili a quelle registrate un anno fa, con un lieve aumento della percentuale di coloro che arrivano dalla provincia di Napoli, si passa infatti dall’11,0% all’attuale 13,4%.

Prendendo in considerazione solo il 17,7% di acquirenti in arrivo da fuori città risulta che il 75,8% di questi arriva dalla provincia di Napoli, il 6,1% arriva da altre province della Campania, mentre nel 18,1% dei casi si tratta di persone in arrivo da altre regioni italiane. Chi arriva a Napoli per comprare casa, nell’84,8% dei casi proviene da comuni del Sud Italia, nel 9,1% dei casi proviene dal Centro Italia e nel 6,1% dei casi proviene dal Nord Italia.

L’analisi poi si sofferma sul motivo dell’acquisto da parte di chi proviene da fuori città: nel primo semestre del 2020 ben il 53,1% di queste compravendite riguardano l’investimento, mentre nel 46,9% dei casi si tratta di acquisti di abitazione principale. Un anno fa, nel primo semestre del 2019, la percentuale di acquisti per investimento da parte di acquirenti in arrivo da fuori Napoli era più bassa e si fermava al 33,3%.