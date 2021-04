Tecnocasa, speciale mercato immobiliare Napoli, II semestre 2020 prezzi -1%, pesano mancanza di turismo e di investimenti.

Nella seconda parte del 2020 a Napoli i prezzi sono diminuiti dello 0,6% chiudendo l’anno con -1,0%. Negli ultimi 10 anni i prezzi a Napoli hanno perso il 35,2%, 5,2% in più rispetto alle grandi città.

TREND PREZZI NAPOLI

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 -8,0 -11,1 -5,6 -2,9 +0,7 +1,8% +2,5% -1%

Le compravendite sono diminuite del 14,8% e si sono portate a 6.335.

TREND COMPRAVENDITE NAPOLI CITTA’

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 5.522 5.308 5.764 6.662 7.174 7.598 7.438 6.335

VARIAZIONI PERCENTUALI DEI PREZZI (II SEMESTRE 2020 rispetto al I SEMESTRE 2020)

NAPOLI II sem 2020 Centro -3,3% Posillipo – Chiaia – San Ferdinando -1,4% Flegrea – Fuorigrotta -0,4% Vomero – Arenella 0,6% Collina 0,4% Centro Direzionale 0%

CENTRO. La mancanza di turisti e studenti pesa sul mercato

Il centro di Napoli ha chiuso con un ribasso del 3,3%. In calo soprattutto il quartiere di Monteoliveto, interessato, negli ultimi anni, da acquisti ad uso investimento con finalità turistiche. La forte diminuzione delle presenze turistiche ha comportato un fermo di queste compravendite. Allo stesso tempo ha rallentato anche il mercato delle locazioni a studenti e dei lavoratori fuori sede. Si segnalano quindi prevalentemente acquisti di prima casa, nonostante un rallentamento anche su questo fronte per chi ha redditi derivanti da attività in difficoltà. Nel quartiere Orefici le quotazioni vanno da 1300 a 2000 € al mq per le tipologie usate e da 1600 a 2400 € al mq per quelle di nuova costruzione. Chi acquista la prima casa apprezza soprattutto la presenza dei servizi, tra cui diverse fermate della metropolitana che la collegano al resto della città. I Quartieri Spagnoli e Orefici soffrono maggiormente perché proprio qui, i prezzi più bassi attiravano gli investitori. Via Toledo è la strada più commerciale ma anche quella che offre immobili più signorili, con quotazioni intorno a 3000 € al mq e punte di 4000 € al mq. Si segnala un rallentamento nelle pratiche di erogazione dei mutui al fine di accertarsi della solidità degli acquirenti e si registra anche la chiusura di diverse attività commerciali.

Scendono i prezzi anche nella zona di Garibaldi-Arenaccia-Ferrovia-Tribunali. A mancare sono prevalentemente gli investitori interessati alle zone di Forcella, San Lorenzo dove un usato costa intorno a 1500 € al mq. Gli immobili intorno a corso Garibaldi sono soluzioni ex Risanamento costruiti ante ’67 e su cui vanno avanti interventi di riqualificazione delle facciate. Le quotazioni più elevate si raggiungono su corso Garibaldi dove, per un buon usato, si spendono mediamente 2000 € al mq. Le quotazioni scendono nelle traverse di corso Garibaldi ed arrivano a 1200 € al mq. Vanno avanti i lavori per la riqualificazione dell’ex “Lanificio Borbonico” di Santa Caterina a Formiello, all’interno del quale si sono ricavati anche degli immobili residenziali.

POSILLIPO-CHIAIA-SAN FERDINANDO. In attesa della futura riqualificazione

Nella macroarea di Posillipo-Chiaia-San Ferdinando si registra un ribasso dei valori immobiliari dell’1,4%. Tiene però il quartiere di Mergellina. L’incremento ha interessato la parte meno signorile del quartiere e i piccoli tagli, di cui c’è molta richiesta sia per investimento sia come prima casa. Gli investitori puntano sulla futura riqualificazione della zona dopo l’apertura della fermata della metropolitana. Risiedono fuori Napoli e riqualificano interi stabili grazie agli incentivi fiscali. I prezzi più contenuti si segnalano nelle traverse della Riviera di Chiaia, come Vico San Guido, Vico Santa Maria della Neve e limitrofe: un usato si scambia a prezzi medi di 2000 € al mq. Sono in aumento i tempi di vendita a causa della maggiore prudenza da parte degli acquirenti.

Quotazioni in diminuzione a Posillipo nella seconda parte del 2020. Il mercato ha subito una frenata: la maggioranza degli acquirenti è rappresentata da professionisti e imprenditori molti dei quali non hanno più la certezza delle entrate. Alcuni hanno rinunciato all’acquisto, altri invece hanno ridotto la disponibilità di spesa. L’offerta immobiliare è qualitativamente elevata e le famiglie che comprano l’abitazione principale si focalizzano sui trilocali dotati di vita panoramica sul golfo, possibilmente con discesa diretta al mare. Le compravendite realizzate hanno visto un ribasso dei prezzi anche su tipologie di qualità. Negli anni scorsi c’erano investitori che acquistavano per realizzare casa vacanza ma al momento questo segmento è bloccato. Molti proprietari di queste strutture hanno immesso l’immobile sul settore residenziale con contratti di tipo transitorio ed affittano a lavoratori fuori sede. Ciò ha incrementato l’offerta e ridotto i canoni. I valori per soluzioni panoramiche su via Petrarca si aggirano intorno a 5000 € al mq. Sulla prestigiosa via Posillipo, dove ci sono immobili storici e signorili si toccano punte di 6000 € al mq per tipologie ristrutturate, panoramiche, inserite in contesti di prestigio e dotate di portineria. Soluzioni indipendenti, semindipendenti, parchi e palazzine degli anni ’60 e ’70 si trovano nell’area di Marechiaro e La Gaiola, dove si registrano quotazioni di 3500€ al mq per abitazioni posizionate nei pressi del mare e dotate di giardino.

VOMERO-ARENELLA/COLLINA. Buona performance per Secondigliano

+0,6% l’aumento dei prezzi nella macroarea di Vomero-Arenella e +0,4% quelli della Collina. In quest’ultima si registra un buon andamento nel quartiere di Secondigliano, realtà alla periferia di Napoli con un’offerta abitativa medio popolare, che ha visto un aumento della domanda di immobili di metratura medio grande (a partire da 100 mq), di buona qualità e possibilmente con spazi esterni. Il mercato si sta in qualche modo polarizzando: da un lato chi ha disponibilità economica e certezza dei redditi che punta a immobili di livello e dall’altro chi invece, a causa anche della pandemia, non ha più la sicurezza economica e ha smesso di acquistare o investe meno. I mutui accessibili hanno contribuito a sostenere il mercato. La zona maggiormente apprezzata è quella di Rione Kennedy costruita negli anni ’60 e che ha prezzi medi di 1400 € da ristrutturare e 1700 € al mq in buono stato, e comunque contesti signorili e con servizio di ascensore. Vanno avanti i lavori per il prolungamento della metropolitana che servirà il quartiere con le fermate di Miano, Secondigliano e Capodichino, che sarà collegata all’aeroporto di Internazionale di Napoli. Elevata la domanda di immobili in affitto alimentata da coloro che non riescono ad accedere al credito. Per un trilocale si spendono mediamente intorno a 500 € al mese. Si ricorre principalmente al contratto a canone libero, anche se sta prendendo piede il contratto a canone concordato.

Stabili i valori nel CENTRO DIREZIONALE .

NAPOLI CITTÀ Centro Signorile usato Medio usato Economico usato Signorile nuovo Medio nuovo Economico nuovo CENTRO – CORSO MERIDIONALE 1950 1550 1150 2350 1750 1250 CENTRO – CORSO UMBERTO – ZONA DUOMO 2700 2400 2200 3300 2800 2500 CORSO GARIBALDI – ARENACCIA – FERROVIA – TRIBUNALI 2000 1350 950 2450 1550 1150 MONTEOLIVETO – QUARTIERE OREFICI 2150 1900 1400 2550 2300 1650 MONTEOLIVETO – SAN FELICE 3400 2850 1900 3900 3300 2150 MONTESANTO – TOLEDO – PIAZZA DANTE – QUARTIERI SPAGNOLI Nd 2000 1700 Nd 2350 1800 PORTA NOLANA – CORSO UMBERTO LUCCI 2200 1300 1000 3600 2100 1500 QUARTIERI SPAGNOLI 2800 2350 1450 3500 2600 1750 VIA TOLEDO 3000 2500 2100 3300 2900 2500 Posillipo-Chiaia-San Ferdinando BAGNOLI 2100 1900 1700 2500 2300 2100 BORGO DEL CASALE 1600 1400 1200 1900 1700 1500 CHIAIA – SAN FERDINANDO 3500 2800 2000 4500 3500 2700 CHIAIA – SAN PASQUALE 6000 4500 3000 7000 5500 3500 MANZONI – CARAVAGGIO 3500 3000 2500 4000 3500 3000 MARECHIARO – LA GAIOLA 3800 3650 3400 4000 3800 3600 MERGELLINA 3450 2600 1800 4650 3300 2150 PALLONETTO A SANTA LUCIA Nd 900 700 Nd 1200 850 PETRARCA – ORAZIO 6000 5500 4500 7000 6000 5000 VIA PETRARCA 4500 4300 4000 4700 4550 4250 VIA POSILLIPO 4400 4250 4000 4650 4400 4150 Flegrea-Fuorigrotta CAVALLEGGERI D’AOSTA 2500 2000 1800 3000 2500 Nd FUORIGROTTA – AUGUSTO – LEOPARDI 2400 2200 1700 2900 2400 1900 FUORIGROTTA – STADIO 2600 2400 1900 2900 2600 2100 FUORIGROTTA – VIA TERRACINA 2400 2100 1600 2600 2300 1800 PIANURA 1500 1300 1000 1700 1500 1300 SOCCAVO – EPOMEO – MANNA 2600 2300 1500 2800 2500 1700 SOCCAVO – GARZILLI 2350 2100 1700 2450 2350 1850 Vomero-Arenella ANTIGNANO 3700 3300 2500 4200 3500 2800 AVVOCATA – ARENELLA 2800 2400 1500 3300 3000 2300 BERNINI 3600 3400 Nd Nd Nd Nd CASTELLINO 3200 2700 2500 3500 3000 2800 CORSO AMEDEO DI SAVOIA 1900 1700 1500 2400 2000 1700 FRACANZANO – LUCA GIORDANO 4000 3200 2700 4500 3500 3000 MEDAGLIE D’ORO 3600 3300 3100 4300 3600 3300 QUATTRO GIORNATE 4000 3200 2700 4500 3500 3000 SANITÀ 1100 900 600 1200 950 700 SCARLATTI 4000 3200 2700 4500 3500 3000 STADIO COLLANA 3600 3400 2900 4000 3700 3200 VANVITELLI – SCARLATTI – CILEA 4000 3200 2700 4500 3500 3000 VOMERO – ALTO 3150 3000 2800 3400 3250 3100 VOMERO – CILEA 4100 3600 3000 4500 3900 3500 VOMERO – COLLI AMINEI 3400 3200 3000 4000 3500 3200 VOMERO – FONTANA 3300 2800 2600 3600 3100 2900 VOMERO – S. MARTINI 3600 3300 3000 4300 3600 3200 VOMERO – SCARLATTI 4500 3500 3000 5000 4000 3500 Collina CAPODICHINO 1800 1600 1200 1900 1700 1250 CAPODIMONTE 2350 1750 1250 2650 2200 1550 CARLO III 1600 1100 650 2150 1700 1050 CHIAIANO – PISCINOLA 1250 950 700 1500 1250 900 COLLI AMINEI BASSA 2800 2600 2300 3000 2800 2400 CORSO ITALIA 1500 1400 1200 1800 1600 1400 CORSO SECONDIGLIANO 1400 1200 900 1800 1550 1250 CORSO SECONDIGLIANO – LATO QUADRIVIO 1300 1200 1000 1800 1500 1200 FORIA 2000 1500 1000 2400 1900 1400 MASSERIA CARDONE 1400 1200 1000 1600 1400 1200 MATERDEI 2100 1700 1100 2400 1950 1300 MONTE ROSA 1400 1200 1000 1500 1300 1100 Centro Direzionale GIANTURCO 1200 900 800 1400 1150 1050 POGGIOREALE 1650 1300 1000 2250 1800 1500 PONTICELLI 1700 1400 900 2000 1700 1200 SAN GIOVANNI A TEDUCCIO – BARRA 1650 1300 600 2000 1650 950 STADERA 1250 1050 850 1500 1350 1200 Legenda: Nd=Non disponibile Prezzi in € al mq Fonte: Ufficio Studi Gruppo Tecnocasa

VARIAZIONI PERCENTUALI DEI PREZZI IIsem2020 su Isem20 NAPOLI II sem 2020 Centro -3,3% Posillipo-Chiaia-San Ferdinando -1,4% Flegrea-Fuorigrotta -0,4% Vomero-Arenella 0,6% Collina 0,4% Centro Direzionale 0,0% Fonte: Ufficio Studi Gruppo Tecnocasa