Traslocare senza pensieri: le regole d’oro

Se sei alla ricerca di come traslocare a Napoli senza pensieri devi assolutamente sapere che ci sono delle regole d’oro da seguire.

Queste sono regole di base che chiunque voglia traslocare deve conoscere per non andare incontro a complicazioni, problemi e..disastri.

Prima di fare qualsiasi altra cosa fermati un secondo e leggi queste regole. Mi ringrazierai.

Traslocatori improvvisati? No grazie!

Ti sarà capitato sicuramente. Contatti una ditta e ti ritrovi delle persone improvvisate che magari chiamano anche cugini e parenti per farsi aiutare ad un prezzo molto più basso rispetto a quello che offre il mercato.

Purtroppo questo è un errore gravissimo che prima o poi tutti commettono. I traslochi sono effettivamente attività che presentano un costo medio/alto ma, proprio per questo, sono allo stesso tempo attività non semplicissime per le quali è fondamentale avere esperienza e macchinari giusti.

Quando si chiamano pseudo ditte improvvisate si corre il rischio di danneggiare i mobili, di farsi del male e di andare incontro a veri e propri pasticci.

La prima cosa, quindi, è quella di rivolgersi solo a veri professionisti del settore.

Compra tutto il necessario prima di traslocare

Per poter eseguire il trasloco senza pensieri è importante avere tutto il materiale necessario a portata di mano ed organizzarsi molto prima rispetto alla data effettiva del trasferimento.

Per il trasloco ti serviranno senza dubbio:

Scatoloni

Pennarelli

Pellicola avvolgi pacco

Plastica con bolle

Nastro marrone da pacchi

Il consiglio è quello di organizzarsi prima ed acquistare in anticipo tutto questo materiale in modo da poter imballare con tutta calma i vari oggetti.

Ridursi all’ultimo momento infatti può far perdere molto tempo e costringere a rimandare il trasloco anche di diverse settimane.

Senza contare il fatto che anche in termini economici organizzarsi prima permette eventualmente di risparmiare qualcosa.

Inventario e cose da imballare prima di iniziare il trasloco

Quando ci si organizza per un trasloco è molto importante fare un inventario di tutte le cose da imballare in modo da aver ben chiara l’organizzazione fin da subito.

La regola a questo proposito è quella di fare un inventario di ogni singola stanza andando a catalogare i vari oggetti. In questo modo sarà possibile etichettare ogni scatolone sapendo già in anticipo cosa c’è al suo interno, da quale stanza proviene ecc.

Altra cosa fondamentale è l’ordine con il quale si decide di imballare i vari oggetti. Questi devono essere inseriti negli scatoloni in base alla loro reale utilità. Come abbiamo detto è bene iniziare ad acquistare i materiali e ad imballare i vari oggetti con largo anticipo in modo tale da non farsi cogliere impreparati.

Tali oggetti quindi possono essere messi negli scatoloni partendo da quelli che sicuramente non ci serviranno fino poi ad arrivare a quelli strettamente necessari.

Per fare un esempio potremmo pensare di mettere prima vecchie lenzuola, asciugamani, oggetti decorativi, quadri..ovvero oggetti che non ci servono nell’immediato.

Per ultimi metteremmo poi spazzolini, piatti con i quali si mangia quotidianamente, oggetti personali di utilizzo comune ecc.

In questo modo si avranno gli oggetti indispensabili fino al giorno prima del trasloco effettivo.