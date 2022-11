55 ‘A Museca- Enrico Caruso, presentazione del libro agenda sabato 3 a cura di Poesie Metropolitane.

Sabato 3 dicembre Poesie Metropolitane presenta ” 55 ‘A Museca- Enrico Caruso”. Un nuovo progetto editoriale dedicato alla Musica partenopea di ieri e di oggi, un LibroAgenda 2023 con all’interno poesie e racconti brevi, vincitori del contest letterario promosso per l’evento ma anche interviste a cantautori, band e operatori del settore che hanno fatto la storia nella nostra città; come Roberto Colella della Maschera, Dario Sansone dei Foja, la Terza classe, Fabiana Martone, Luigi Esposito, Mari Zingarina, Bifulko e tanti altri. Non solo attualità perché 55 ‘A Museca lascia spazio anche al passato e lo fa attraverso la figura del tenore Enrico Caruso e il coinvolgimento del Direttore del coro del Teatro San Carlo Josè Luis Basso e il Direttore della Casa Museo Enrico Caruso e Museo di Napoli Gaetano Bonelli.

Il LibroAgenda fa parte della collana “Urban” di Poesie Metropolitane. Il progetto editoriale è di Rosa Mancini, realizzato insieme a Marianna Ciano che ha curato l’editing e Marco Sepe la grafica. L’idea è quella di fondere insieme territorio e arte per valorizzare, da una parte quartieri, cultura e tradizione e dall’altra autori emergenti. Da nord a sud 55 ‘A Museca ospita tanti scrittori come Luisa Patta, Maria Mollo, Arturo Caissut, Marianna Ciano, Gaetano Iodice, Igor Issorf, Rita del Noce, Antonietta Siviero, Davide Picardi, Dave Given, Silvana Nardiello, Francesca Conti, Marcello De Martino Rosaroll, Assunta Sperino, Antonio Farina, Angela Cocciolla, Donatella Garnero, Valeria Marchese e Irene Mascia e fotografi come Armando Caruso e Elio Messina. Il progetto è stato reso possibile grazie a Palladino Jewels e Einstein web che hanno contribuito alla stampa di 100 volumi. La prima presentazione si svolgerà sabato 3 dicembre alle ore 17:30 nella Chiesa dei Santi Giovanni e Paolo- primo palcoscenico dove Enrico Caruso si esibì per la prima volta, adiacente alla Casa Museo Enrico Caruso.