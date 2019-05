A mani nude, presentato il libro di Filippo Gatti.

Successo per la conferenza stampa di presentazione del romanzo d’esordio di Filippo Gatti “A Mani Nude” che si è svolta a Ponte Milvio nella redazione di RomaOggi.eu, martedi 21 maggio.

Molte le testate accreditate, intervenute per conoscere il talentuoso scrittore, che ha raccontato molto di se e del suo lavoro di scrittore rispondendo con ironia e capacità alle tante domande dei giornalisti in sala.

La conferenza stampa presentata dalla giornalista di Rai Pubblica Utilità Antonietta Di Vizia, è stata arricchita dalla presenza della Dottoressa Emanuela Scanu psicologa dello sviluppo e dell’educazione, docente e scrittrice e dalle toccanti letture dell’attrice Roberta Sanzò, della compagnia stabile del Teatro Delle Muse.

“A Mani Nude” un thriller-psicologico di grande patos adatto ad un pubblico eterogeneo che ama i racconti intensi e imprevedibili. E’ la storia di un amore malato, un sito di incontri, tre omicidi efferati e una indagine intricata, un romanzo che mette a nudo la società d’oggi, con i suoi affari sporchi, la spietata violenza ma anche con il suo disperato bisogno d’ amare nonostante tutto e contro tutte le convenzioni.

“Se devo dare una definizione del romanzo direi che colpisce, – ha affermato Emanuela Scanu nel suo intervento– ma non in senso generico, ma in senso reale. Le prime righe/capitolo sono un pugno sullo stomaco. Non ti aspetti un linguaggio così crudo, non ti aspetti descrizioni ardite ancora prima di capire dove siamo e di chi stiamo parlando. L’autore non ti chiede permesso, ti si scaraventa addosso. Ti obbliga ad ascoltare il suo racconto/confessione e ti trovi così senza fiato fino al capitolo seguente dove sebbene si parli di un omicidio efferato tutto è raccontato in modo più placido e finalmente ti rilassi”.

“Il personaggio della psicologa-ha affermato Emanuela Scanu- è assolutamente credibile ed umano fino alla fine. Viene descritto il rapporto terapeutico con le mille sfaccettature con odio e amore, riconoscenza e voglia di rivalsa, cercare di nascondere ed essere puntualmente scoperti“.

“A Mani Nude” di Filippo Gatti , edizioni l’Erudita è in vendita dal 21 maggio nelle librerie e su Amazon.

Presenti alla conferenza stampa: l’attrice Roberta Sanzò, Gio Di Giorgio direttore di Inciucio.it, LoredanaFiloni direttore di LFMagazine, Francesca Nanni direttore di NanniMagazine, Erika Gottardi direttore Woman&Bridee e Massimiliano Piccinno, Erika Menghi di PaeseSera.