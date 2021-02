A tutto …volume, contest letterario di Graus Edizioni.

Prende il via lunedì 15 febbraio 2021 la prima edizione del contest radiofonico/letterario “A tutto …volume”, ideato da Graus Edizioni e organizzato in collaborazione con Radio Punto Nuovo. Il contest è dedicato agli scrittori esordienti e prevede come primo premio la pubblicazione di un libro per i tipi della Graus Edizioni.

“A tutto …volume” nasce dalla volontà di stimolare il pensiero e la lettura sul territorio italiano e campano in particolare, e di fornire un’opportunità agli autori che non sono ancora riusciti a pubblicare ma che hanno contenuti e punti di vista narrativi significativi e interessanti.

L’autore potrà presentare qualsiasi tipo di testo: saggio, romanzo, raccolta di racconti o di poesie, novella fantasy. Insomma, qualsiasi genere e forma letteraria, l’importante è che il testo abbia qualcosa da dire e soprattutto che lo dica nel modo più originale e coinvolgente possibile. Tutte le modalità di partecipazione sono presenti sul sito: https://www.grausedizioni.it/a-tutto-volume-1a-edizione/.

La prima fase del contest è interattiva, perché coinvolge gli utenti dei social Facebook e Instagram. Difatti, per ogni autore sarà pubblicato un post con i dati forniti dallo stesso e con una citazione del testo: i dieci autori che avranno ottenuto più like saranno poi sottoposti, in una seconda fase, alla lettura di una giuria di “appassionati” – formata dall’editor Giusi Borrelli, dal giornalista Ciro Cacciola, dalla scrittrice Luisa Diaco, dal giornalista e direttore artistico di Radio Punto Nuovo Bruno Gaipa, dal giornalista Davide Gambardella – che decreterà il libro vincitore entro il 15 luglio 2021.

Questo perché nonostante il periodo difficile che stiamo vivendo, la tecnologia e i mezzi di comunicazione possono rappresentare degli strumenti validi che possono rivelarsi nelle loro più positive qualità e potenzialità.

È un’iniziativa molto importante perché fa parte di un percorso di promozione della cultura che la casa editrice Graus Edizioni porta avanti da anni per creare una solida rete culturale.